Pai de Neymar reitera apoio a Bolsonaro e ataca Lula: ‘Irresponsável’

Neymar da Silva Santos, pai e agente do atacante Neymar Júnior, reiterou apoio a Jair Messias Bolsonaro (PL) para as eleições presidenciais do próximo domingo (30). Além dos elogios ao político conservador, o empresário do astro da Seleção Brasileira, sem citar nomes, rebateu as declarações do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em postagem feita nesta quinta-feira (20), nas redes sociais, ‘Neymar pai’ escreveu: “Este homem (Bolsonaro) nos representa e continuará a representar o nosso país, em nome de Jesus Cristo. Antes de fazer qualquer comentário leviano e irresponsável, foi visitar o Instituto Neymar, em plena campanha eleitoral, e conheceu o trabalho que realizamos para 3 mil crianças no lugar em que criei meus filhos, na Praia Grande. Nós, minha família e o Instituto Neymar estamos juntos com você!”.

Com emojis de palmas e coração, Neymar Júnior comentou e apoiou a publicação feita pelo pai.

Declarações de Lula

Em entrevista nessa terça-feira (18) ao Flow Podcast, Lula (PT) falou sobre o apoio do atacante Neymar a Bolsonaro (PL), seu concorrente na corrida eleitoral. Segundo o petista, o craque da Seleção Brasileira está com medo de que ele seja eleito. O político disse que, caso conquiste a candidatura, descobrirá supostas dívidas perdoadas pelo atual presidente diante ao imposto de renda do atleta.

“O Neymar tem direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Eu acho que ele está com medo se eu ganhar as eleições eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do Imposto de Renda dele. Eu acho que é isso que ele está com medo de mim”, disse o candidato.

Além de comentar sobre o possível medo da eleição do petista, o candidato pelo Partido dos Trabalhadores afirmou que não ficou chateado com o atleta do Paris Saint-Germain, mas destacou que Neymar está sendo julgado na Espanha por questões que envolvem o imposto de renda.

“O Bolsonaro fez um acordo com o pai dele e ele agora está com problema com imposto de renda na Espanha. Mas isso não é um problema do presidente, é um problema da Receita Federal e não meu”, disse Lula

Relação de Neymar com Bolsonaro

Durante toda a carreira, Neymar Júnior ficou marcado por se abster de declarações políticas. Contudo, nesta eleição presidencial de 2022, o astro brasileiro assumiu apoio a Jair Messias Bolsonaro (PL).

Já conhecido por fazer coreografias após marcar gols, o atacante do Paris Saint- Germain dançou a seguinte música: “Vota, vota e confirma. Vinte e dois é Bolsonaro”. O vídeo foi publicado no dia 29 de setembro, no TikTok, e foi privado de comentários do público. Apenas usuários que o jogador segue puderam interagir com a postagem.

No dia 28, menos de 24 horas antes de a coreografia ser publicada, o candidato conservador visitou o Instituto Neymar Jr., em Praia Grande. Em vídeo, o atacante agradeceu a presença do político e revelou que gostaria de ter participado do encontro.