Pai é preso por estuprar a filha de 3 anos em Itacaré

Um homem de 52 anos foi preso por estuprar a própria filha, de três anos, em Itacaré, no Sul da Bahia. O crime ocorreu em 2020 e, desde então, policiais da delegacia da cidade vinham investigando o paradeiro do suspeito. O mandado de prisão por estupro de vulnerável foi cumprido na última quinta-feira (28), em São Paulo, onde o acusado estava foragido.

O suspeito vinha sendo monitorado pelo Serviço de Investigação da DT, que realizou um trabalho conjunto com a polícia de São Paulo para localizá-lo e prendê-lo. A criança passou por atendimento psicossocial e um laudo psicológico atestou que a vítima, apesar da pouca idade, relatou com riqueza de detalhes o ato criminoso.

“No trabalho investigativo, foi possível identificar que ele estava no bairro do Jaraguá, na capital paulista. A partir daí, entramos em contato com a 72ª Delegacia de Polícia da Vila Penteado, que cumpriu o mandado de prisão”, disse o titular da DT/Itacaré, delegado Ricardo Domingos Ribeiro. O homem será recambiado pela Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) para a Bahia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.