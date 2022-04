‘Pais perderam o hábito de levar filhos à escola’, diz Bruno Reis

Após dois meses do retorno oficial das aulas, a taxa de frequência dos alunos da rede municipal ficou estável entre 65% e 70%, segundo o prefeito Bruno Reis. Por isso, a prefeitura continua fazendo busca ativa dos estudantes nas casas e também por telefonemas.

“Muitos pais perderam o hábito de levar seus filhos para a escola. A gente estuda outras medidas para serem adotadas, porque ainda tem esse desafio de trazer as crianças para as escolas”, disse o prefeito, durante a entrega da Escola Municipal Professora Elisa Saldanha, em Fazenda Grande III, nesta segunda-feira (4).

O prefeito também falou sobre o aumento da demanda na rede municipal, com a chegada de estudantes da rede privada, durante a pandemia. “Eles vieram da rede privada, de escolas que quebraram, ficaram fechadas por 2 anos, pequenas e médias escolas que não tiveram condição de voltar. Fizemos essa ampliação nas escolas da rede, seja nas creches conveniadas e escolas contratadas no programa pé na escola”, explicou.

Nova escola

Com a requalificação, a antiga estrutura da Escola Municipal Professora Elisa Saldanha, desgastada pela ação do tempo, deu lugar a um imóvel em alto padrão, mais moderno e acessível, que possibilitou a ampliação de 389 para cerca de 660 vagas. São atendidos alunos do Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA I).

(Foto: Betto Jr/Secom)

O investimento foi de R$ 4,5 milhões. O novo prédio tem 2 mil m² de área construída, 11 salas de aula climatizadas, acessibilidade total com rampa, sala multiuso, sala de artes, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra esportiva e recreio descoberto. Além disso, a estrutura possui guarita, jardim, acolhimento, coordenação, copa para funcionários, secretaria, diretoria, sala de professores, cozinha, triagem, depósito de merenda e materiais didáticos, lavanderia, sanitários masculino e feminino para funcionários, professores e infantil, casa de gás, casa de lixo e subestação.