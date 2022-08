Palmeias goleia Avaí por 6 a 1 e mantém ponta do Brasileiro Feminino

O Palmeiras goleou o Avaí/Kindermann por 6 a 1, nesta quarta-feira (3) no Allianz Parque, e manteve a liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Com o resultado, válido pela 14ª rodada da primeira fase da competição, o Verdão chegou aos 34 pontos. A vitória do Palmeiras foi construída com gols de Bruna Calderan, Bia Zaneratto, Carol Rodrigues, Patrícia Sochor e Byanca Brasil (dois). Vitória Kaíssa marcou o de honra das Leoas.

Quem mantém a vice-liderança da classificação é o Internacional, que bateu o Santos por 3 a 2 para chegar aos 33 pontos. As Gurias Coloradas venceram graças ao faro de gol de Isabela e Millene (duas vezes). Brena e Cristiane descontaram.

#INTxSAN | 2T | ⏱ 50′ – VITÓRIA DAS GURIAAAAAAAAAAAAS!! VITÓRIA HISTÓRICAAAAAAAAA!! DE VIRADA E COM UMA A MENOS, VENCEMOS O SANTOS POR 3 A 2!! AS GURIAS SÃO BRABAAAAAAS! RESPEITAAAAAAAAAA!!!!!💪 🇦🇹 #GuriasColoradas #ColoradaJogaJunto pic.twitter.com/RYhE2fGCzj — Gurias Coloradas (@ColoradasGurias) August 3, 2022

A nota negativa da rodada foi o rebaixamento do São José, que teve a queda decretada após perder de 3 a 1 para o Grêmio. A equipe é tricampeã da Copa Libertadores, além de ter um título mundial, alcançado em 2014.

Outros resultados:

Real Brasília 3 x 1 Cresspom

Flamengo 2 x 1 Bragantino