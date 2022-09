Palmeiras é o time com mais expulsões nesta edição da Libertadores

Os cartões vermelhos foram muito debatidos na trajetória do Palmeiras nesta Copa Libertadores. Aliás, é o time com mais expulsões na edição e deve deter essa marca até o encerramento do torneio.

O elenco comandado por Abel Ferreira foi eliminado na noite dessa terça-feira (6/9) ao ser batido pelo Athletico-PR, no Allianz Parque, com um agregado de 3 a 2. No confronto, o time alviverde contou com a expulsão do zagueiro Murilo, a quarta advertência na temporada.

Além da ocasião, o Palmeiras também recebeu cartão vermelho na estreia da Fase de Grupos, quando Jailson foi expulso. O mesmo cenário ocorreu na volta das quartas de final contra o Atlético , quando Gustavo Scarpa e Danilo tiveram que deixar o campo.

Times com cartões vermelhos nesta edição da Libertadores

Ao todo, 16 clubes que disputaram ou disputam a Libertadores, levaram ao menos um cartão vermelho, como o Allianz Lima, Sporting Cristal, Red Bull Bragantino, Vélez Sarsfield, Universidad Católica, Cerro Porteño, Talleres, Estudiantes e Athletico-PR.

Com duas advertências desse tipo, aparecem Colo-Colo, Independiente Petrolero, Fortaleza, Corinthians e Atlético. O único com três expulsões é o Always Ready.