Palmeiras fica próximo de acertar com centroavante do Lanús

Em busca de um novo reforço para o comando de ataque, o Palmeiras está mais perto de acertar com o argentino José Manuel López, do Lanús. A negociação entre as partes evoluiu significativamente nesta quarta-feira e pode ter desfecho positivo para o clube brasileiro.

Em entrevista ao Olé, principal diário esportivo da Argentina, uma fonte ligada ao Lanús confirmou que a negociação está bem encaminhada. Com apenas 21 anos de idade, considerado promissor, o centroavante canhoto seria mais uma alternativa para Abel Ferreira no setor.

Os valores e detalhes contratuais envolvendo a ida de José Manuel López do Lanús ao Palmeiras ainda não foram fechados. De acordo com o Olé, o time brasileiro desembolsaria US$ 10 milhões por uma porcentagem dos direitos do atleta (possivelmente, 70%), com vínculo até 2026.

Na mira do Palmeiras, o jovem de 21 anos também chamou a atenção do River Plate comandado por Marcelo Gallardo, que já negociou Julian Alvarez com o Manchester City. O maior poderio econômico do time brasileiro, porém, deve ser decisivo para acertar com o centroavante do Lanús.

O Palmeiras anunciou recentemente a contratação do uruguaio Miguel Merentiel, que se destacou pelo Defensa y Justicia. O técnico Abel Ferreira vem improvisando Rony no comando de ataque e, para o setor, também conta com Rafael Navarro como alternativa.