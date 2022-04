Palmeiras goleia Real Brasília e segue na ponta do Brasileiro Feminino

O Palmeiras garantiu, por mais uma rodada, a liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo (24), as Palestrinas derrotaram o Real Brasília por 4 a 1 no Canindé, em São Paulo. A equipe alviverde foi a 19 pontos, enquanto as Leoas do Cerrado permanecem com sete pontos, deixando o G8 e caindo para o décimo lugar.

Vitória de líder! 🐷 O @Palmeiras_FEM conquista mais três pontos e continua em primeiro lugar! Boa, Verdão! pic.twitter.com/M8QJrRTHYS — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 24, 2022

O placar abriu aos 11 minutos do primeiro tempo. A zagueira Day Silva cruzou pela esquerda e a meia Duda Santos mandou para as redes, colocando o Palmeiras à frente. O Real Brasília igualou nove minutos depois, com Maria Dias. Ela foi lançada pela também atacante Gaby Soares, às costas da zagueira Thaís, batendo na saída da goleira Jhully.

O Verdão deslanchou na etapa final, com três gols em cinco minutos. Aos quatro, Bia Zaneratto marcou um golaço, batendo colocado da entrada da área, no ângulo. No lance seguinte, a também atacante Chú arriscou de fora da área e acertou o canto direito da goleira Dida. Aos oito minutos, Dida salvou o chute de Duda Santos, mas a lateral Bruna Calderan, na sobra, fechou o marcador.

Quem poderia encostar no Palmeiras era o Internacional, mas as Gurias Coloradas empataram por 1 a 1 com o Flamengo no estádio Cristo-Rei, em São Leopoldo (RS). As gaúchas estão na vice-liderança, com 16 pontos, mas podem ser ultrapassadas por Corinthians e (ou) Ferroviária na sequência da rodada. O Rubro-Negro caiu para oitavo, com nove pontos, torcendo por um tropeço do Grêmio para continuar no G8.

Tudo igual no duelo da parte de cima da tabela! Um gol e um ponto para cada lado. pic.twitter.com/D2bkXpBO5I — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 24, 2022

Aos 18 minutos do primeiro tempo, a zagueira Isa Haas cometeu pênalti em cima de Leidiane. A também meia Duda cobrou e fez o gol das cariocas. Aos 42, a atacante Millene, na frente da goleira Kaká, deixou tudo igual.

Outro clube paulista a vencer neste domingo foi o São Paulo, que superou o Esmac no estádio Baenão, em Belém, por 4 a 1. As Soberanas foram a 14 pontos, na terceira posição. As paraenses seguem com quatro pontos, na 15ª e penúltima colocação.

Grande vitória do Tricolor! 🇾🇪 O @SaoPauloFC_Fem conquista mais três pontos fora de casa! Bem demais! pic.twitter.com/aaOXEQJjGv — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 24, 2022

O Tricolor saiu na frente com um minuto de jogo. A lateral Dani cruzou na área pela esquerda e a atacante Rafa Travalão matou no peito e fez um golaço. Aos 11 minutos, A meia Lari Sanchez igualou para as anfitriãs, mas Rafa Travalão recolocou as paulistas na dianteira aos 15, ao ser lançada pela atacante Moniquinha. Seis minutos depois, a lateral Fê Palermo, de cabeça, aumentou a vantagem são-paulina. Na etapa final, aos 43 minutos, a atacante Cacau encobriu a goleira Letícia Bussato para definir o placar.

No Abadião, em Ceilândia (DF), o Atlético-MG derrotou o Cresspom por 3 a 0 e assumiu o sétimo lugar, com nove pontos. As Tigresas do Cerrado, com cinco pontos, permanecem na 14ª posição, na zona de rebaixamento à Série A2 (segunda divisão).

O Atlético ganhou mais uma! 🐔 Grande vitória fora de casa! Pode colocar três gols e três pontos para o @GaloFFeminino! pic.twitter.com/Ts0ZpJFoMb — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 24, 2022

O triunfo das Vingadoras foi todo construído no segundo tempo. Aos três minutos, a meia Marta completou cruzamento rasteiro que veio da direita e mandou no canto esquerdo da goleira Letícia Rodrigues. Aos 14, a zagueira Bruna Cotrim, de cabeça, ampliou para o Atlético. A atacante Nath Faben, aos 25 minutos, deu números finais à partida.

Quem continua em situação delicada é o Red Bull Bragantino. Atual campeão da Série A2, o Massa Bruta perdeu do Avaí/Kindermann por 1 a 0 no estádio Salézio Kindermann, em Caçador (SC). As paulistas estão na lanterna do Brasileiro, com apenas um ponto em sete rodadas. As Leoas catarinenses chegaram aos oito pontos, em nono lugar.

Vitória das Leoas! Deu @AvaiKindermann! A Lais marcou no começo do segundo tempo e garantiu os três pontos! Grande jogo! pic.twitter.com/TsTVWNb4OZ — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 24, 2022

O gol da vitória saiu aos 17 minutos do segundo tempo, com Laís. A camisa 14 foi lançada na ponta direita da área pela também meia Vilma, esperou a bola quicar no gramado e soltou a bomba, sem chances para a goleira Karol Alves.