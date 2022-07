Palmeiras receberá quantia milionária após acerto entre Borja e River Plate

Depois de se estender por semanas e quase não acontecer, Borja acerta detalhes de sua ida ao River Plate nesta segunda-feira. Uma reviravolta nos últimos dias favoreceu as conversas, e o centroavante colombiano caminha para a assinatura de contrato com o clube argentino.

A negociação avançou no último final de semana, quando o atleta embarcou para a Argentina, onde já realizou exames médicos. A imprensa argentina registrou a chegada de Miguel Ángel Borja no país e, nas redes sociais, já circulam fotos do jogador vestindo a camisa do River Plate.

Aos 29 anos, o centroavante colombiano deixa o Junior Barranquilla para assinar um contrato de três temporadas e meia com a equipe argentina, segundo o Diário Olé.

Quantia milionária ao Palmeiras

Com o acerto da ida de Borja ao River Plate, o Palmeiras deve receber um valor importante para os seus cofres. Como é dono de 50% dos direitos do jogador, o Verdão fica com metade do valor pago pelo clube argentino.

As cifras oficiais não foram divulgadas, mas os veículos argentinos dizem que o River pagou 7 milhões de dólares (cerca de R$ 37 milhões) para contar com o atleta. Assim, o clube brasileiro deve embolsar quase R$ 19 milhões.

Por causa da grave crise econômica na Argentina, a negociação quase não aconteceu. Na última semana, o Banco Central impediu a venda de dólares no câmbio oficial do país como uma das medidas para conter a crise. Na ocasião, o Palmeiras chegou a ser informado de que a operação não aconteceria.