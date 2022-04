Palmeiras sai atrás, mas massacra o Independiente Petrolero na Libertadores

O Palmeiras tomou um susto no início, mas atropelou o Independiente Petrolero por 8 a 1 nesta terça-feira, em partida válida pela segunda rodada da Copa Libertadores. O time boliviano saiu na frente no Allianz Parque, forçando o Verdão a buscar o resultado. Os gols do triunfo foram anotados por Zé Rafael, Rony, Raphael Veiga (duas vezes) e Rafael Navarro, que anotou quatro tentos em sequência.

O primeiro tempo foi condicionado pelo gol marcado pelo Petrolero logo aos cinco minutos. A partir desse momento, o Palmeiras passou a ter um jogo de muita paciência, já que enfrentou uma linha defensiva formada por seis jogadores. O gol de empate veio em uma das melhores alternativas: o chute de fora da área, com Zé Rafael.

Se a etapa inicial foi encardida, a complementar foi muito tranquila. Em apenas 11 minutos, o Palmeiras balançou as redes três vezes com Navarro. O centroavante já havia brilhado na estreia da equipe na Libertadores, com dois tentos sobre o Táchira. O time ainda viria a fazer mais quatro gols, com Navarro anotando um deles e dando assistência para Rony em outro. Veiga fechou o placar com duas pinturas, em chute de fora da área e cobrança de falta.





Tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos seis pontos, na liderança do grupo A da Libertadores. No próximo sábado, o time entra em campo para enfrentar o Goiás, na Serrinha, às 16h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Petrolero segue com um ponto, na terceira posição da chave.

O JOGO

Com apenas cinco minutos, o Petrolero abriu o placar no Allianz. Na primeira chegada da equipe, Cristaldo ajeitou para Jose Correa, que finalizou no ângulo oposto e marcou. O Palmeiras respondeu com Gómez, que testou após escanteio pela direita e viu o defensor do oponente tirar em cima da linha.

Logo em seguida, o zagueiro paraguaiou cabeceou para o meio da área, e Navarro chegou tocando para fora, com perigo. Depois, Wesley recebeu pela esquerda, fez boa jogada por dentro e finalizou de fora da área por cima do travessão.

Veron invadiu a área pela direita, tentou o cruzamento e viu a bola ser desviada para trás, com o goleiro fazendo boa defesa. O gol de empate veio aos 40 minutos, com Zé Rafael pegando sobra de fora da área e finalizando no canto direito do goleiro. Na sequência, quase a virada. Após cruzamento de Mayke, Breno Lopes desviou na trave. Em seguida, o chute de Wesley foi desviado.

No último lance da primeira etapa, Wesley costurou da esquerda para dentro e finalizou no ângulo oposto, exigindo defesa plástica do goleiro.

Com menos de dois minutos da etapa complementar, o Palmeiras chegou ao segundo gol. Breno Lopes fez boa jogada pela direita e cruzou na cabeça de Rafael Navarro, que se antecipou e testou firme para colocar o time na frente.

Logo em seguida, veio o terceiro. Após cruzamento para a área, Navarro mostrou oportunismo ao finalizar de esquerda e balançar as redes novamente. O hat-trick do centroavante veio três minutos depois. Veron fez jogada pela direita e cruzou na primeira trave, encontrando Navarro, que desviou para fazer seu terceiro gol.

O Palmeiras não diminuiu o ritmo e teve nova chance, dessa vez com Veron, que finalizou da entrada da área e parou em defesa do goleiro. Aos 32 minutos, o Verdão marcou o quarto. Após cruzamento rasteiro de Mayke, a bola sobrou para Navarro, que marcou seu gol mais fácil na noite.

Dois minutos depois, Navarro recebeu pela direita e cruzou à meia altura para Rony, que desviou de cabeça e marcou o sexto gol da equipe. Aos 40, Raphael Veiga anotou um tento espetacular no Allianz. Gabriel Menino cobrou escanteio da direita para o meia, que finalizou de primeira na entrada da área, mandando no ângulo. Uma pintura.

Logo em seguida, Veiga cobrou falta da direita, acertando o ângulo oposto. Mais uma belíssimo gol do meia, encerrando o sho do Palmeiras em campo.

PALMEIRAS 8 x 1 INDEPENDIENTE PETROLERO

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez (Murilo) e Jorge; Zé Rafael (Gabriel Menino), Atuesta (Danilo) e Gabriel Veron; Wesley (Rony), Breno Lopes (Raphael Veiga) e Rafael Navarro

Técnico: João Martins

INDEPENDIENTE PETROLERO

Arancibia; Velásquez, Francisco Silva e Martín Chiatti; Folleco, Avilés, Bejarano, Alaca, Acuña (Rivas); Cristaldo (Buter) e Jose Correa (Reina)

Técnico: Marcelo Robledo

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 12 de abril de 2022 (terça-feira)

Público: 26.409

Renda: R$ 1.669.269,93

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo e Julio Aranda (ambos do PAR)

Cartões amarelos: Folleco, Cristaldo, Giménez (Petrolero)

GOLS: Correa, 5, Zé Rafael, aos 40min do 1ºT; Rafael Navarro, 1, 8 e aos 11, Rony, 23, e Raphael Veiga, aos 40 e aos 45min do 2ºT