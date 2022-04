Palmeiras vence o Emelec no Equador e se mantém 100% na Copa Libertadores

Nesta quarta-feira, o Palmeiras derrotou o Emelec-EQU por 3 a 1, no Estádio George Capwell, em partida válida pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Mesmo jogando novamente com um time alternativo, o Verdão manteve os 100% de aproveitamento na competição, balançando as redes com Rony, Gabriel Veron e Breno Lopes. Joao Rojas diminuiu para os mandantes.

A noite teve um sabor especial para Rony, que marcou o primeiro gol da equipe na partida e se tornou o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. O atacante chegou ao 13º tento na competição e deixou para atrás o ex-jogador Alex.

O primeiro tempo foi inteiramente do Palmeiras. Além de não sofrer atrás, o time foi muito contundente no momento ofensivo e criou cinco boas chances de gol. Em duas delas, marcou. Rony abriu o placar de cabeça após bela jogada da equipe, enquanto Veron arrancou dezenas de metros para ampliar.

O Emelec voltou mais ofensivo do intervalo e diminuiu logo após Rony desperdiçar uma grande oportunidade de cabeça. A partir de dentão, o Alviverde não conseguiu mais produzir e viu os mandantes ganharem terreno. Mesmo assim, em uma última pontada, Breno Lopes marcou o terceiro ao tentar cruzar e mandar direto para o gol.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos nove pontos, na liderança isolada do Grupo A. O time volta a campo pela Libertadores na terça que vem, contra o Independiente Petrolero, às 21h30 (horário de Brasília), na Bolívia. Enquanto isso, o Emelec estacionou nos dois pontos, na terceira posição.

O próximo compromisso do Verdão é pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe enfrenta a Juazeirense, no sábado, às 21h, na Arena Barueri.

O JOGO

O Palmeiras teve a primeira chance real para abrir o placar. Rony recebeu lançamento de Weverton, aproveitou bobeira da zaga, mas finalizou mal, em cima do goleiro. No lance seguinte, foi a vez de Scarpa levar vantagem sobre o defensor e soltar o pé esquerdo dentro da área, acertando a trave.

Aos 18 minutos, o Verdão conseguiu abrir o placar no Equador. Scarpa fez bela inversão para Wesley, que cruzou de primeira para Rony. O atacante foi preciso ao cabecear e se tornou o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores.

Seis minutos depois, a equipe palestrina chegou ao segundo. Após Scarpa recuperar a bola no campo de defesa, Veron arrancou desde a linha do meio, deixou o zagueiro para trás e finalizou na saída do goleiro para marcar.

Rony quase marcou seu segundo gol no jogo ao receber passe de Veron, tirar do goleiro e ver o defensor do Emelec tirar a bola da direção da meta. O Emelec respondeu com Zapata, que trouxe da direita para o meio e finalizou forte, assustando. Foi a última oportunidade antes do intervalo.

O Emelec voltou mais ofensivo para o segundo tempo. Zapata repetiu a jogada da etapa iniciou, finalizou pela direita e exigiu defesa de Weverton. Na sequência, Rony perdeu um gol inacreditável. Veron deu bela assistência para o atacante, que tocou desengonçado de cabeça para fora.

No lance seguinte, o Emelec diminuiu. Cevallos lançou Rojas, que aproveitou bobeira de Mayke, ganhou a dividida e tocou por cima de Weverton. Depois, Quintero ficou com a sobra em escanteio e finalizou forte, fazendo Weverton trabalhar novamente. Logo após sair do banco, Gabriel Menino avançou pela direita e soltou o pé, parando no goleiro.

Aos 46 minutos, Breno Lopes marcou o terceiro e último gol do Palmeiras na partida. O atacante desceu pela direita e, ao tentar cruzar, mandou direto para o gol, surpreendendo o goleiro. No último lance, Breno Lopes teve nova chance para fazer, mas chutou cruzado e para fora.

EMELEC 1 x 3 PALMEIRAS

EMELEC

Ortiz; Carabalí, Leguizamón (Quintero), Guevara e Pittón; Arroyo, Rodriguez (Caicedo), Zapata e Joao Rojas; Cevallos (Wittle) e Cabeza

Técnico: Ismael Rescalvo

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Atuesta (Pedro Bicalho) e Gustavo Scarpa (Gabriel Menino); Gabriel Veron (Breno Lopes), Wesley (Jorge) e Rony (Rafael Navarro)

Técnico: Abel Ferreira

Local: Estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador

Data: 27 de abril de 2022, quarta-feira

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Diego Bonfa (ARG)

Cartões amarelos: Quintero, Guevara, Zapata, Arroyo (Emelec); Wesley, Scarpa (Palmeiras)

GOLS: Rony, aos 18, Gabriel Veron, 24min do 1ºT; Rojas, 18, Breno Lopes, aos 46min do 2ºT