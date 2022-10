Palmeiras vira no último lance e avança para a semifinal da Libertadores

O Palmeiras está na semifinal da Libertadores feminina – e foi com emoção! As palestrinas bateram as chilenas do Santiago Morning por 2 a 1, de virada, na noite desse domingo (23/10), no estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito, no Equador, em jogo único válido pelas quartas de final da competição.

Os gols foram marcados por Katrine, aos 37 minutos, e Day Silva, no último lance de jogo. Yenny Acuña foi quem abriu o marcador para as chilenas.

Com isso, as comandadas de Ricardo Belli enfrentarão o América de Cali na próxima quarta-feira (26/10), às 19h (de Brasília). Na outra chave, disputam a semifinal o Boca Juniors, da Argentina, e o Deportivo Cali, da Colômbia, na terça, também às 19h (de Brasília).

O Palmeiras joga sua primeira Libertadores feminina e, com as eliminações de Corinthians e Ferroviária nas quartas, é o único clube brasileiro na disputa. Até agora, são quatro jogos e quatro vitórias, com 14 gols marcados.

O jogo

Primeiro tempo

Com apenas cinco minutos de partida, Mary Valencia ficou com a bola e Jully saiu do gol na intermediária, mas a bola acabou batendo na adversária novamente e foi em direção ao gol. Poliana correu atrás do prejuízo e tirou de cabeça na hora certa.

A resposta aconteceu no lance seguinte, quando Ary Borges, do lado direito, inverteu rasteiro para Byanca Brasil, mas a zaga conseguiu cortar na hora que a jogadora iria chutar.

Foi somente aos 20 minutos que as palestrinas chegaram de novo, em lance inacreditável. Byanca recebeu dentro da área, driblou a goleira e chutou, na trave. Minutos depois, Ary arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora.

Aos 31 minutos, Bia Zaneratto fez grande jogada individual pelo lado direito e chutou colocado, mas Tapia defendeu em dois tempos. Duda não conseguiu chegar para tentar complementar no rebote. A resposta veio em chute de longa distância.

Já partindo para o final da primeira etapa, Andressinha chutou de longe e Tapia teve dificuldades, mas conseguiu fazer a defesa e manter o 0 a 0 no placar.

Segundo tempo

No início do segundo tempo, a equipe chilena começou atacando mais e, com três minutos, a primeira finalização surgiu, com Mary Valencia, do lado de fora da rede.

Byanca Brasil teve uma chance, mas mandou para fora também. A camisa 12 chutou outra vez, aos 20 minutos, mas Tapia fez defesa tranquila.

O Santiago Morning chegou ao gol em cobrança de falta na entrada da área. Aos 26 minutos, após chute e defesa de Jully, Yenny Acuña apareceu sozinha e cabeceou para o fundo das redes.

As palestrinas continuaram mostrando ansiedade, mas quase chegaram ao empate com Carol Baiana, mas Tapia apareceu de novo. Bia Zaneratto também mandou perto do gol em cobrança de falta, minutos depois.

O Palmeiras chegou de novo após cruzamento rasteiro de Carol Rodrigues, mas ninguém chegou a tempo de completar. No escanteio, a bola sobrou para Katrine na entrada da área e ela chutou com tudo, em uma pancada no fundo das redes.

O Verdão teve duas chances de virar o marcador, mas Tapia apareceu e manteve o empate. Já nos acréscimos, Daniela Pardo levou o segundo amarelo por falta em Bia Zaneratto e acabou expulsa.

Na cobrança da falta, Julia Bianchi levantou na área e Day Silva empurrou para o fundo das redes, virando a partida e garantindo o Palmeiras na semifinal.