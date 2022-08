Palmeiras x Atlético: atleticanos já podem comprar ingresso para jogo em SP

O Atlético divulgou nesta terça-feira (2) que está aberta a venda de ingressos para atleticanos para o confronto de volta contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa Libertadores, no Allianz Parque. O jogo de ida será nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão (BH).

Antes de comprar os bilhetes para a partida de volta pelo torneio continental – que será na quarta-feira (10) da semana que vem -, o torcedor do Galo precisa se cadastrar no site ‘Ingressos Palmeiras’

A venda dos bilhetes está sendo realizada por meio do link bit.ly/3zqrdCT . O ingresso é virtual (e-ticket) e só pode ser lido nas catracas pelo aparelho celular, no dia da partida não haverá bilheteria física para venda por conta do regulamento da competição.

No Allianz Parque, as arquibancadas destinadas à torcida atleticana vão da 526 até a 530, com preço fixo de R$ 215 a inteira e R$ 107,50 a meia.

Jogo de ida no Mineirão

O primeiro confronto das quartas de final da Libertadores entre Atlético e Palmeiras será disputado na noite desta quarta-feira (3). O clube alvinegro anunciou que mais de 53 mil ingressos já foram vendidos, restando poucas entradas.

A venda on-line se encerra às 18h30 do dia da partida, a venda de ingressos presencial se encerra às 22h15 (Bilheteria Norte do Mineirão).

Setores disponíveis e preços com desconto aplicado aos sócios (válidos somente na compra online)

Amarelo Superior (Portão C) / Amarelo Inferior (Portão C)

GNV Preto / GNV Forte e Vingador / GNV Internacional / Ingresso Anual: R$ 75,25

GNV Prata: R$ 96,75

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 107,50

Adicional: mesmo desconto da categoria do titular

Não sócios: R$ 215,00

Roxo Superior (Portões A e B – não é possível transitar entre os portões)

GNV Preto / GNV Forte e Vingador / GNV Internacional / Ingresso Anual: R$ 118,30

GNV Prata: R$ 152,10

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 169,00

Adicional: mesmo desconto da categoria do titular

Não sócios: R$ 338,00

Para garantir seu ingresso do jogo de ida, acesse: https://bit.ly/3DU6c42

Os ingressos destinados à torcida do Palmeiras estão esgotados.