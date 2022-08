Palmeiras x Atlético: esgotados ingressos para atleticanos no jogo de volta

O Atlético informou, no fim da manhã desta quarta-feira, que estão esgotados os ingressos para torcedores da equipe para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada no dia 10 (quarta-feira da semana que vem), no Allianz Parque.

Atlético e Palmeiras fazem nesta quarta-feira (3) o duelo de ida, abrindo no Mineirão a disputa por um lugar nas semifinais do torneio continental.

Para a partida em BH, foram vendidos mais de 53 mil ingressos, segundo o último balanço oficial, divulgado pelo clube alvinegro.

O Atlético nunca perdeu para o Palmeiras de Abel Ferreira, e defenderá a invencibilidade no confronto eliminatório pela Libertadores.

O time paulista, por sua vez, busca um triunfo inédito em BH. Dono da melhor campanha da atual edição da Libertadores, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras nunca venceu no Mineirão pela competição continental.