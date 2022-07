Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentarão nesta quarta-feira (6), às 19h15, no Allianz Parque, em São Paulo, no duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo será transmitido na TV e na internet pelo serviço Conmebol TV.

A partida também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores, realizado no dia 29 de junho no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.