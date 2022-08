Palmeiras x Flamengo: horário, onde assistir, escalações

Um dos jogos mais esperados do Campeonato Brasileiro promete parar o país. Neste domingo (21/8), o Palmeiras recebe o Flamengo em partida válida pela 23ª rodada. Líder da competição, o Verdão contará com o apoio da torcida na disputa contra o 3º colocado.

É a chance de Abel Ferreira e seus comandados colocarem uma mão na taça do Brasileiro. Com 48 pontos, o Verdão pode abrir 12 pontos de vantagem na liderança caso consiga os 3 pontos no jogo deste domingo.

Do outro lado, o Mengão vem embalado e tenta diminuir a diferença para o rival paulista. Caso consiga a vitória, a equipe da Gávea ficará apenas 6 pontos atrás, mantendo o sonho do título vivo.

Veja mais detalhes da partida:

Escalações (prováveis):

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Santos, Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Diego e Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Lázaro. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Data: domingo (21/8/2022)

Horário: 16h

Transmissão: Globo e Premiere

