Palmeirense Abel Ferreira elogia Cuca, do Atlético: ‘Grande treinador’

No empate entre Atlético e Palmeiras, por 2 a 2, nessa quarta-feira (3), pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, o técnico Abel Ferreira protagonizou mais um grande confronto com Cuca. Depois da partida, o português elogiou o comandante alvinegro e destacou a dificuldade que encontrou no Mineirão.

“Tenho ótima relação com o Cuca. Eu não jogo contra nenhum treinador. O futebol somos nós que jogamos. É o Palmeiras que joga, não sou eu. Nós jogamos contra o Atlético, e ele é o treinador. É um grande treinador, tem grandes conquistas, muita experiência, e eu o respeito muito. Além de ser um grande treinador, tem uma equipe muito qualificada. Hoje nos criou muitas dificuldade”, declarou o treinador palmeirense.

Abel Ferreira x Cuca

Este foi o sexto encontro entre uma equipe de Abel Ferreira contra outra dirigida por Cuca. O retrospecto é apertado, com uma vitória para cada lado e quatro empates, como aconteceu na noite desta quarta-feira.

Atlético nunca perdeu para o Palmeiras de Abel. A única vitória do técnico português sobre Cuca aconteceu quando o brasileiro ainda dirigia o Santos, na final da Copa Libertadores de 2020. Com gol de Breno Lopes, o Verdão bateu o rival e ficou com o título na decisão disputada no Maracanã.

Antes de responder sobre Cuca, o técnico palmeirense ainda demonstrou admiração pelos treinadores brasileiros de maneira geral. O português, que já está no clube paulista desde 2020, destacou a capacidade dos treinadores do Brasil em trabalhar com pouco tempo para treinar.

“Quanto mais tempo passo aqui, mais admiro os treinadores brasileiros. Eles têm que fazer autênticos milagres muitas vezes, porque jogam sem tempo para treinar.”, comentou o português, que prosseguiu traçando um paralelo entre o Brasil e a Europa.

“Na Europa, temos muito tempo para treinar. Aqui, eu admiro a capacidade que o treinador brasileiro tem, muitas vezes sem lhe darem tempo de ‘apanhar’ e ter que sair. Não dão esse tempo aqui. As pessoas tem que entender que no futebol tem três resultados possíveis. A vitória, a derrota e o empate. Às vezes as pessoas se esquecem disso”, concluiu o treinador.

Jogo de volta

No embate dessa quarta-feira (3), Abel Ferreira viu a sua equipe levar 2 a 0 nos minutos iniciais da segunda etapa. Contudo, o Palmeiras se recuperou e buscou o empate em 2 a 2 com gol nos acréscimos.

Assim, o confronto ficou aberto para a partida de volta, que será disputada na próxima quarta-feira (10), às 21h30, no Allianz Parque. Quem vencer, leva a vaga para a semifinal da Libertadores. Como gol fora de casa não é critério de desempate, qualquer nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.