Panini abre pré-venda do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022

Os aficionados por figurinhas, seja colecionador ou aqueles que gostam de trocar com amigos, já podem adqurir o álbum da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A Panini, empresa responsável pelo licenciamento dos produtos, abriu pré-venda para os fãs no site oficial . Nas bancas, o livro ilustrado chegará em 15 de agosto.

Para compra no site da Panini, os preços vão de R$ 172 e R$ 364,90. São dois modelos disponíveis: com capa no formato cartão (menor valor) e capa dura, mais caro. Na pré-venda os álbuns não são comercializados de forma avulsa. Os colecionadores terão que optar por levar o livro ilustrado acompanhado de 40 ou 80 envelopes de figurinhas.

O álbum oficial da Copa do Mundo trará informações sobre as 32 seleções que estarão no Catar. Há imagens dos estádios e as cidades-sede definidas para receber os jogos. São 670 cromos no total, sendo 50 especiais e 80 raros.