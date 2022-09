Pantanal: Alcides mata Tenório com ajuda de Zaquieu, Veja imagens da cena

Tenório (Murilo Benício) será assassinado nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. Nas cenas previstas para ir ao ar a partir desta segunda-feira (03) Alcides (Juliano Cazarré), com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira), finalmente se vingarão com estilo do fazendeiro!

+ Pantanal: Zé Leôncio sente fortes dores no peito e acaba aceitando fazer os exames

A dupla irá para a fazenda de Tenório e ficará de tocaia, prontos para pegá-lo. Zaquieu fica com medo de passar a noite no local, com medo de sucuri, onça, ariranha e jacaré. Mas Alcides convence o amigo a seguir o plano até o final.

Quando Tenório aparece, Alcides empurrará o barco para longe, surpreendendo o ex-patrão. Os dois começarão o embate que acaba na morte de Tenório pela zagaia de Alcides e, Zaquieu, gravemente ferido. A sucuri será a responsável por dar um fim no corpo de Tenório.

Com ajuda de Zaquieu, Alcides consegue matar Tenório com a zagaia. (Foto: Globo)

Zé Leôncio mente para salvar a pele de um aliado Logo depois de Tenório ser assassinado, José Leôncio (Marcos Palmeira) e José Lucas (Irandhir Santos) serão os responsáveis por dar a notícia da morte do vilão, em ‘Pantanal’. Mas, na hora de contar o ocorrido, o fazendeiro irá omitir alguns fatos, para que Zaquieu e Alcides não sejam prejudicados.

“O senhor sabe alguma coisa do meu pai?”, questionará Guta (Julia Dalavia). “Sei… E é por isso que nós estamos aqui. (…) É que não é uma boa notícia”, dirá Zé. “O seu Tenório… Ele tá morto”, completará José Lucas. Você pode conferir mais detalhes da reação de Zuleica (Aline Borges) e Guta aqui.

Zé Leôncio mente sobre a morte de Tenório, para salvar a pele de Alcides e Zaquieu. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Saiba o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ Mulher Melão fica em posição de ‘cachorrinha’ em academia e esquece que está de fio-dental

+ MasterChef Profissionais 2022: Ellen descarta vantagem dada por Diego e acaba sendo eliminada

+ Com fio-dental sumindo no bumbum, Lexa mostra sua cavalgada antes do show: “Aprendeu?”