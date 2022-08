Pantanal: Alcides pede pra Bruaca fugir com ele

Os próximos capítulos da novela das nove vai mostrar um peão dividido entre o desejo de vingança e o que sente. Alcides (Juliano Cazarré) até tenta disfarçar e se fazer de durão para os outros peões, mas no fundo ele está completamente apaixonado por Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e com o coração partido em pedaços com a partida dela.

+ Pantanal: Trindade descobre que Irma está grávida

Quem vai revelar para o peão o paradeiro da Maria, será a Muda (Bella Campos). Em uma conversa cheia onde o verdadeiro assunto está nas entrelinhas, a mulher de Tibério (Guito) sugere que Alcides use a dona de casa como isca para atrair Tenório (Murilo Benício) e acabar de uma vez com ele.

O peão aguarda a chalana de Eugênio atracar e vai ao encontro de Maria. “Ele me botô pra fora de casa, Arcides…”, dirá ela. Alcides conta que sabe que Tenório vai ir atrás deles. Preocupada, Maria pede para que ele vá embora da região. “Só vô se ocê vié amis eu!”, dirá o peão apaixonado. A princípio, Bruaca vai ficar receosa. “Num sei… pra quarqué canto… Pro fim do mundo, se fô preciso. Mais ocê num pode vive subi e descêno esse rio nessa chalana…”, falará Alcides, seguro da sua decisão.

Bruaca fica receosa ao ouvir proposta de Alcides. (Foto: TV Globo)

Érica aparece na fazenda com o pai No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (04) Érica (Marcela Fetter) volta para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e traz seu pai junto, Ibrahim (Dan Stulbach), um político sem escrúpulos. A jornalista foi embora do Pantanal, deixando José Lucas (Irandhir Santos) de coração partido. Ela alegou que estava partindo para retornar a um amor que tinha ficado para trás. Mas as circunstâncias da vida a fizeram mudar de ideia pelo jeito.

Mesmo com hospitalidade de Eugênio (Almir Sater) e Bruaca na chalana, Ibraim deixa bem claro o tipo de pessoa que é, quando aceita comida e a joga no rio. Em um puxão de orelha, Érica tenta conscientizar o pai. “Estou pouco me lixando pra ecologia”, responde político. “Eu não vim aqui por causa deles ou das ‘belezas daqui’!” (…) Você me forçou a isso quando traiu o seu noivo com aquele sujeitinho”, diz Ibraim com seus motivos bem elucidados para ir ao Pantanal.

Érica volta para a fazenda com o pai, Ibraim. (Foto: Montagem/Reprodução/TV Globo)

Saiba o que está ralando na TV:

+ Pantanal: Zefa faz perguntas sobre sexo para Filó e Muda

+ Cara e Coragem: Renan perde a cabeça ao flagrar Lou com Rico

+ Lady Gaga é confirmada no elenco de ‘Coringa 2’ e web vai a loucura