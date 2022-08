Pantanal: Ao reencontrar José Lucas, Jove é surpreendido pelo irmão

Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos) tiverem seus desentendimentos, mas, antes dele partir para São Paulo, os filhos de José Leôncio (Marcos Palmeira) fizeram as pazes. No capítulo desta quinta-feira (25) de ‘Pantanal’, Jove irá buscar Zé Lucas no aeroporto e ficará surpreso de vê-lo sozinho.

Jove recebe José Lucas de braços abertos, mas sentirá a falta de Érica (Marcela Fetter), que não está acompanhando o irmão. É nesse momento que o ex-peão contará que continua solteiro. Ele comenta que foi enganado pela família da jornalista, sendo o último a saber do aborto espontâneo que a amada sofreu. Confira as imagens do reencontro:

Jove fica surpreso ao encontrar José Lucas sozinho. (Foto: Globo)

Guta deixará Tenório em choque, ao contar que está grávida de Marcelo Guta (Julia Dalavia) já não sente mais culpa por amar Marcelo (Lucas Leto), já que sabe da verdadeira origem do rapaz. Tenório (Murilo Benício), desconfiado do envolvimento entre os irmãos, decidirá encurralar a filha para saber a verdade. “A gente vai conversar e é agora. Senta e me explica essa história”, exigirá o fazendeiro.

A moça irá admitir que está se relacionando com Marcelo, mas não contará que Tenório não é pai biológico do rapaz. “Eu estou assumindo a minha culpa, pai… E, tem mais: eu estou esperando um filho dele”, revelará, Guta, deixando seu pai em choque. “Eu não vou permitir que você tenha esse filho!”, gritará Tenório. “Então vai ter que me matar!”, devolve Guta.

Guta revela que está grávida de Marcelo. (Foto: Divulgação/ TV Globo)

