Pantanal: Ao se reencontrarem, Trindade deixa Irma assustada durante conversa

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (16), Irma (Camila Morgado) ficou completamente desnorteada ao reencontrar Trindade (Gabriel Sater), em ‘Pantanal’. Após retornar da sua viagem ao Rio de Janeiro, a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) começou a contar tudo o que aconteceu na viagem, mas para surpresa dela o peão diz já saber de tudo.

+ Pantanal: atores da primeira versão da novela que já morreram e você não sabia

“Já estou sabendo da casa de vocês”, comentou Trindade. “Come está o nosso filho? O que a doutora Donel falou sobre ele?”. Os dois conversam sobre a casa saqueada, a venda dos terrenos e o estado de saúde do bebê. Irma se assustada quando Trindade diz já saber de todas as novidades. Depois ela procura a mãe, Mariana (Selma Egrei) para desabafar.

Irma se assusta com Trindade. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

José Leôncio ficará frente a frente com Velho do Rio Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, após ter colocado o casamento com Juma (Alanis Guillen) em jogo devido a uma foto do Velho do Rio (Osmar Prado), Jove conseguirá o perdão do avô. Sem querer, o rapaz irá colocar o pai, José Leôncio, de frente com ele. Mas o fazendeiro não irá enxergá-lo.

Jove irá encontrar a entidade na beira do rio e pedirá perdão por trair sua confiança ao revelar o retrato. Nesse momento, Zé Leôncio passará de barco com Tibério no rio. Ao se aproximar, Jove apresentará os dois, porém, nem Zé, nem Tibério irão enxergar alguém ali.

Velho do Rio não deixará que o filho, José Leôncio, o veja. (Foto: Divulgação/ Globo)

Saiba o que está rolando na TV:

+ Além da Ilusão: Matias recupera bebê de Heloísa e Leônidas

+ Catherine Zeta-Jones é Mortícia Addams em nova imagem de “Wednesday”

+ Lívia Andrade é contratada pela TV Globo e data de estreia é definida