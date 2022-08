Pantanal: Após confrontar Cramulhão, Trindade se despede de Irma em sonho

No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (24), Trindade (Gabriel Sater) partiu logo após ter a última noite de amor com Irma (Camila Morgado), em ‘Pantanal’. Mesmo arrasado com sua partida, o peão abandona sua princesa dormir e dá adeus em sonho.

Ao amanhecer, Trindade pegou suas coisas e vai embora da fazenda, deixando Irma adormecida. O violeiro dá um beijo apaixonado de despedida em sua princesa. “Num quiria te vê chorâno… Porque tudo o que nóis vivêmo junto num merecia se acaba de bâxo de lágrima. Quando ocê abri os olhos, eu já vô tá longe daqui”, lamenta Trindade.

O peão comenta que será da vontade de Irma se ela contará ou não sobre ele para o filho. “Mais saiba que é por ele que eu tenho que í… Mais, quando ele nascê, eu vô tá junto dele… Num sei como, ainda, mais eu te digo que vô!”, disse Trindade.

“Eu não vou esquecer docê nunca, minha princesa.”

Ainda em sonho, Irma vê o seu bebê no berço sadio. O contrário do pesadelo que teve outra noite, um menino com pé de bode e chifres. Para surpresa dela, um homem aparece. É quando Irma acorda e tem a certeza de que Trindade foi embora.

Gabriel Sater tinha esperanças que o final de Trindade fosse alterado Está quarta-feira (24) foi repleta de emoções, tanto para o público quanto para Gabriel Sater, em ‘Pantanal’. No final da tarde, o ator gravou suas últimas cenas como Trindade e acabou chorando assim que terminou suas sequências do personagem com Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira).

Em entrevista para o Gshow, Gabriel confessou que teve esperanças de que o final do peão seria diferente. “Eu não sabia o finalmente-mente do Trindade, tinha esperança, porque me apeguei muito ao personagem, já que venho construindo essa nova vida desde novembro de 2020”, conta Gabriel ao Gshow. Ao final da entrevista, ele convida o público para ir ao seu show.

Trindade pega suas coisas para ir embora. (Foto: Globo)

