Pantanal: Após descobrir ação de Bruaca, Tenório enfrenta ex-esposa na fazenda de Zé Leôncio

No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (26), Tenório (Murilo Benício) tomou uma atitude depois de descobrir o processo movido por Bruaca (Isabel Teixeira), em ‘Pantanal’. A mãe de Guta (Julia Dalavia) está movendo uma ação contra o ex-marido por violência doméstica.

Após a conversa com seu comparsa sobre os bens bloqueados, Tenório discutiu com Guta e toda a família sobre como ele tratava Bruaca. Todos acreditam que o fazendeiro precisa procurar pela esposa, para que o processo seja cancelado.

Guta fica indignada com a atitude do pai. Tenório vai mesmo assim para a fazenda do rival. Ao chegar na casa do vizinho, Zé Leôncio (Marcos Palmeira) percebe que o fazendeiro está nervoso. Para dar uma aliviada na situação, ele oferece uma cachaça. Tenório agradece e pede para falar com Bruaca.

Tenório briga com a família e vai atrás de Bruaca, na fazenda de Zé Leôncio. (Foto: Globo)

Velho do Rio irá aparecer em breve para Zé Leôncio Enquanto o Velho do Rio (Osmar Prado) não quiser, ele não será visto. Especialmente pelo filho, José Leôncio. Mas, nos próximos capítulos de ‘Pantanal’ essa realidade pode mudar. A entidade ouvirá uma conversa entre Filó (Dira Paes) e Zefa (Paula Barbosa), onde o assunto é exatamente ele.

“Será mesmo o pai do seu Zé Leôncio?”, perguntará Zefa. “Quem já viu, jura que é. E não foi só uma pessoa”, responde Filó. As duas ficam cogitando sobre qual é o motivo pelo, qual o Velho do Rio não aparece para o filho.

“Tá chegando a hora… Ocês nem imagina, mas que tá isso tá. É Filó… Ocê é uma grande companheira. Fosse outra, eu não teria ficado longe esses anos tudo. Me dá muita saudade de vir aqui. Muita saudade disso tudo…”, dirá a entidade, enquanto ouve a conversa das duas.

Velho do Rio ouve conversa entre Filó e Zefa, sobre ele. (Foto: Globo)

