Pantanal: após dormir com Zefa, Tadeu é questionado por Leôncio

José Leôncio (Marcos Palmeira) ficará incomodado ao saber que Tadeu (José Loreto) tirou a virgindade de Zefa (Paula Barbosa) em Pantanal. Prova disso é que o “rei do gado” decidirá ter uma conversa franca com o rapaz acerca do caso e, com isso, o contestará. Porém, o que ele não esperava era que o peão fosse se irritar com a bronca do pai e reagir quanto a isso na trama adaptada por Bruno Luperi.

Na ocasião, ao confrontar o jovem, Leôncio ouvirá dele que o mesmo gosta da moça, no que fará com que o veterano questione: “A ponto de se casar?”. “Aí já é outra conversa”, rebaterá Tadeu. “Como outra conversa? Você não sabe que ela tem as crenças dela?”, continuará Zé. “São as crenças dela, não as minhas”, disparará o ex de Guta (Julia Dalavia), na sequência.

