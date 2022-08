Pantanal: Após escutar desabafo de Tadeu, Zefa decide se entregar ao peão

No capítulo desta terça-feira (30), depois de muitas tentativas e encontros quentes, Tadeu (José Loreto) finalmente vai ter sua primeira vez com Zefa (Paula Barbosa), em ‘Pantanal’. A emprega vem cobrando o peão sobre casamento, já que deseja se entregar ao amado após a cerimônia, mas Tadeu sempre foge do assunto.

+ Pantanal: Zaquieu encara sua primeira comitiva, ao lado de Alcides, Tibério e Tadeu

Porém, no capítulo de hoje, Tadeu deixará claro que se casar não está nos seus planos. Mesmo assim, após ouvir o desabafo do rapaz, Zefa o convida para passar à noite e o momento tão esperado pelos dois acontece. Os dois vão começar a se beijar e o clima vai esquentar. Confira as imagens da primeira vez do casal:

Zefa e Tadeu transam pela primeira vez. (Foto: Globo)

Tenório e Renato culpam Bruaca e Alcides por assassinato da família Leôncio Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, Renato (Gabriel Santana) vai se mostrar empenhado para se tornar um criminoso. Tenório (Murilo Benício) contratou Solano (Rafa Sieg), um assassino de aluguel, para matar José Leôncio (Marcos Palmeira) e os filhos, Alcides (Juliano Cazarré) e Maria (Isabel Teixeira). E recebe total apoio do filho nessa empreitada.

Após seu ataque a José Lucas (Irandhir Santos) der errado, Tenório irá planejar pegar toda a família Leôncio de uma vez só. O fazendeiro oferece o filho para ajudar Solano nesse plano. Renato se mostrará animado com o assassinato e já irá pensar em quem responsabilizar pelo crime. “Alcides é filho de um pistoleiro muito conhecido lá nas bandas do Sarandi”, relembra o filho do fazendeiro. “Tal pai, tal filho… Não é esse o ditado?”, conclui o rapaz.

Renato planeja assassinato com o pai. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Confira as últimas notícias da TV e do mundo dos Famosos:

+ Juliana Bonde passa seu Whatsapp para fãs e avisa: “Mando vídeos que não me orgulho”

+ Netflix é processada por causa de direitos de imagem em série famosa

+ Valesca Popozuda surge “nua” mostrando volume do traseiro nas redes sociais: “Foi tudo”