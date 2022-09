Pantanal: após morte de Tenório, Zuleica encontrará novo amor

A morte de Tenório não deixará Zuleica (Aline Borges) desamparada. Viúva do vilão, ela dará a volta por cima e acabará a história ao lado de um bom homem: Eugênio (Almir Sater), que deixará de ser chaneleiro, em Pantanal.

Tenório acabará morrendo de forma brutal no fim da trama. Alcides (Juliano Cazarré), que foi torturado e estuprado violentamente pelo grileiro, que nunca aceitou o seu relacionamento com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), acabará se vingando e matará o vilão com um arpão no coração.

