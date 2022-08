Pantanal: Após reconciliação, Juma terá crise de ciúmes e perguntará sobre Miriam

Parece que as conversas que teve com Filó (Dira Paes) e com o Velho do Rio (Osmar Prado) e, principalmente, a solidão está fazendo Juma (Alanis Guillen) transformar sua “reiva” em saudade. Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, a menina-onça vai se reconciliar com Jove (Jesuíta Barbosa).

Ao retornar de uma viagem, Jove encontrará o Velho do Rio e pedirá desculpas por trair sua confiança. Após ser perdoado, o rapaz decidirá procurar pela esposa. Para surpresa dele, Juma o receberá na tapera com o coração aberto e mais, voltará a morar na fazenda.

Mas a crise de ciúmes começará quando a menina-onça disser que sabe de Miriam (Liza Del Dala). “O Véio disse que ocê podia sê feliz mais ela”, conta enciumada. Jove assumirá que sentiu atração por Miriam. Juma dirá que não tem problema se o marido não quiser mais ela. “Eu te quero como eu sempre te quis… Cada segundo ao seu lado me faz te querer ainda mais”, declarará Jove.

Jove assume que sentiu atração por Miriam. (Foto: Montagem/ Globo)

Bruaca aconselha Zefa sobre Tadeu Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’ Zefa (Paula Barbosa) e Maria (Isabel Teixeira) terão uma conversa honesta sobre homens. A ex-patroa percebe que a emprega está se segurando em relação a Tadeu (José Loreto) porque só quer transar depois do casamento.

Ao perceber o clima entre os pombinhos, Bruaca insistirá no assunto e dará sua opinião sobre transar antes do casamento. “Ara, Zefa… Ocê fica se guardâno tanto como Deus fosse liga pr’uma coisa dessas”, dirá Maria. “Se num ligasse num era pecado!”, responderá Zefa.

Percebendo que a questão é maior que isso, Bruaca começará a falar sobre o fato de ter se dedicado a um homem só. Já que os dois se amam, não teria problema algum em consumar o amor. Zefa continuará firme na sua decisão. “Pecado maior que ocê se deitá c’um sujeito que gosta, era Deus abençoá o meu casamento c’um aquele traste do meu ex-marido!”, finalizará Maria, deixando a empregada pensativa.

