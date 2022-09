Pantanal: Atitude de Tadeu pega Tibério de surpresa, ‘Hoje eu vou selar o meu cavalo cum ela’

Tadeu (José Loreto) pode não ser filho biológico de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), mas foi o único que cresceu ao lado do fazendeiro, em ‘Pantanal’. Por isso, o fato de o pai ter colocado a sela de prata do Velho Joventino (Irandhir Santos) para ser disputada entre ele, Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos), o deixa bastante magoado.

+ Pantanal: Alcides mata Tenório com ajuda de Zaquieu, Veja imagens da cena

Por isso, nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, Tadeu decide utilizar a sela que pertenceu ao avô, sem ter autorização de Zé Leôncio. “Hoje eu vou selar o meu cavalo cum ela”, anunciará o peão. “Ocê tá é besta, é?”, perguntará Tibério (Guito).

“Besta eu fui de não ter feito isso antes”, responderá Tadeu. “Teu pai não vai gostar é nada disso, Tadeu”, dirá Tibério. O filho de Filó rebate o argumento do peão dizendo que, José Lucas não quer disputar a sela com ele e que Joventino não é páreo para ele.

Tadeu decide usar sela de prata, sem autorização de Zé Leôncio. (Foto: Globo)

Traumatizado com a vingança de Tenório, Alcides diz para a Maria que não tem mais nada a oferecer Alcides (Juliano Cazarré) saiu vivo da vingança de Tenório (Murilo Benício), mas as marcas da tortura fazem o peão pensar preferir estar morto, em ‘Pantanal’. No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (29) ficou evidente que o rapaz está cada vez mais distante de Maria (Isabel Teixeira). Ele foi procurado pela amada e disse que não tem mais nada para oferecer.

“Ocê dormiu aqui no galpão outra vez?”, questionou Maria, que continuou “(…) E eu não aguento mais de saudade de ocê.” Sem saber reagira, Alcides responde grossamente: “Ocê que apague esse seu fogo em outro lugar (…) Ocê não lembra o que aconteceu? Ocê não imagina o que eu passei.”

Preocupada com o amado, Maria se declarou para Alcides, dizendo o quando o ama. Mas a resposta que recebe não é a que espera: “Eu não tenho mais nada pra te dar em troca desse seu amor.”

Alcides está tão traumatizado, que deixar de ficar com Maria. (Foto: Globo)

