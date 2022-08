Pantanal: ator de Trindade pega no pé da Globo e exigências surpreendem

Trindade e Cramulhão estão dando o que falar na novela ‘Pantanal’, mas não é só isso não. Acredite ou não, o ator fez algumas exigências para a produção do folhetim e causou uns puxões de pé na Globo.

Segundo Gabriel Sater, ator que dá vida ao personagem, afirmou que ele ficou em cima da produção musical da atração para que as sequências musicais ficassem bem parecidas com as que fazem parte do dia a dia da população local.

Ele revelou que passa as férias desde 1991 no Mato Grosso do Sul, por isso, disse que conhece bem a região, os costumes, as rodas de viola, composições, dialetos e queria que a trilha sonora fosse o mais parecida e fiel possível.

Gabriel Sater incomodou equipe da Globo por mudança na novela (Foto: Reprodução/Instagram)

“Fico incomodando a produção musical o tempo inteiro para fazer homenagens para a música do Pantanal, dos pioneiros… Teve alguns momentos que eu acho que incomodei essa produção musical, que foi finíssima comigo”, contou ele no ‘Encontro’ desta quinta-feira (18).

Gabriel Sater revela artista que inspirou seu personagem em ‘Pantanal’ Ainda durante o programa, Gabriel contou que para dar vida a ‘Cramulhão’, ele se inspirou em ninguém menos do que Almir Sater. O pai do moço havia vivido o mesmo personagem na primeira versão de ‘Pantanal’, lá em 1991.

“Conversando com Bruno Luperi [autor do remake da Globo], meus diretores e preparadores, queria buscar um caminho original. Já conhecia muito a cultura do Pantanal. Mudei minha rotina pelo Trindade”, relembrou ele.

Sater ainda agradeceu ao pai e completou: “Meu pai me ensinou que não é muito elegante você se autoelogiar, mas falando por ele, posso falar que está muito feliz com meu trabalho. Me viu diferente, mais sereno. O personagem acaba transformando a gente como pessoa física, então é um dos momentos mais felizes que eu vivo, e estou saboreando cada cena, cada instante, cada encontro”.

