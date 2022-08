No capítulo do último sábado, 13 de agosto, ‘Pantanal’ fez aquele #TBT fora de data de respeito. Com uma montagem emocionante, a Globo fez uma homenagem na qual um dos atores da trama original reviveu e brilhou muito.

Cláudio Marzo estava na comitiva de fantasmas que passou pela fazenda de Zé Leôncio e trouxe muita saudade para o público. Por isso, decidimos relembrar alguns dos atores que fizeram parte da primeira versão, lá de 1991, da novela e que, infelizmente, não estão mais entre nós.

Abaixo, você confere a lista com seis dos profissionais: Pantanal: atores da primeira versão da novela que já morreram e você não sabia (Foto: Reprodução / Globo)

Alexandre Lippiani (Raimundo)

Alexandre Lippiani (Raimundo)

O ator viveu Raimundo na primeira fase da novela. No roteiro da época, ele era vizinho da família de Maria Marruá — mãe de Juma. Infelizmente, Alexandre faleceu em um acidente de carro no dia 24 de maio de 1997, na cidade do Rio de Janeiro.

Cláudio Marzo (José Leôncio, Velho do Rio e Velho Joventino)

Cláudio Marzo em 'Pantanal' de 1991

Cláudio, o recém-homenageado da nova versão do folhetim, viveu três papéis na trama original. É isso mesmo! O artista morreu aos 74 anos, no dia 22 de março de 2015, depois de contrair uma pneumonia que gerou complicações graves.

Jece Valadão (capanga)

Jece Valadão (capanga)

Parece que foi ontem que vimos o personagem de Jece ter a orelha comida por Juma, não é mesmo? O ator, que deu vida ao capanga na novela, veio a falecer em 2006, quando completou 76 anos de idade. Ele foi vítima de uma insuficiência respiratória.

João Alberto Pinheiro (Zaqueu)

João Alberto Pinheiro (Zaqueu)

O primeiro Zaqueu deixou saudades e foi um mordomo excelente para a trama. João foi vítima de mais de uma doença ao mesmo tempo, sendo câncer de fígado, meningite e uma pneumonia devido a complicações da AIDS.

Oswaldo Loureiro (Chico)

Oswaldo Loureiro (Chico)

Oswaldo estreou na emissora em 1967 e ficou por muitos anos como ator na empresa. Ele deu vida a Chico em ‘Pantanal’, sendo o filho de Maria e Gil Marruá, e seu personagem teve um fim trágico. Loureiro faleceu no dia 03 de fevereiro de 2018, com 85 anos.

Rômulo Arantes (Levi)

Rômulo Arantes (Levi)

Rômulo era um ator que batia cartão nas novelas da Globo. Porém, o artista veio a falecer depois de um acidente de ultraleve no dia 10 junho de 2000. A fatalidade aconteceu em uma cidade interiorana de Minas Gerais.

