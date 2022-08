Pantanal: Autor explica motivo de não ter mudado a história da novela

Bruno Luperi, autor do remake de ‘Pantanal‘, revelou nesta quarta-feira (31) o motivo de não ter mudado a história da novela. De acordo com o escritor, mesmo que ele quisesse, não teria como alterar o rumo de alguns personagens. O artista foi um dos convidados de hoje no ‘Encontro‘, apresentado por Patricia Poeta e Manoel Soares.

+ Globo comete gafe ao vivo e confunde Luisa Marilac com mulher suspeita de assassinato

O novelista ainda revelou que todos os capítulos já estão finalizados e roteirizados desde uma semana antes da estreia da novela das nove. Devido a isso, ele assumiu as críticas com bom humor.

“Para a novela acontecer, para a ela ter sido filmada, ela foi escrita durante a pandemia. E o Pantanal tem o regime das águas, da seca e da cheia, então nós precisávamos da novela toda escrita antes de ela ir ao ar. É uma obra fechada. A gente teve que acreditar em algumas coisas. O Trindade tem o caminho que a trama permite, mas, com certeza, é um personagem que vai deixar saudade”, disse Bruno.

Autor de Pantanal explica por que não mudou história da novela (Foto: Divulgação / Globo)

Bruno Luperi diz que fãs estão sofrendo antecipadamente Durante o bate-papo, Bruno ainda fez questão de salientar que ele percebeu que é como se os fãs estivessem sofrendo um luto antecipadamente devido ao fim da novela. Ele ainda reforçou que tirar Trindade da história foi difícil para o público, mas necessário.

Enquanto tirava algumas dúvidas do auditório, Luperi ainda disse que o avô e autor da primeira versão do folhetim, Benedito Ruy Barbosa, não interferiu no processo de escrita de ‘Pantanal’. “Assim como ele, que escrevia sozinho, eu também sigo a mesma toada. Ele falou, basicamente, ‘vai com Deus, vai com que Deus te deu’. E eu acho que foi o melhor conselho que ele poderia dar, porque, no fim do dia, a gente tem que acreditar naquilo que a gente tá escrevendo”, afirmou ele.

O escritor ainda completou: “É um desenho de produção muito difícil. A primeira versão passou pela grande dificuldade de gravar no Pantanal, e eles se situaram em apenas um fazenda. Hoje, a gente está em cinco fazendas. Por um lado, o equipamento é muito fácil, existe internet… Por outro, tem uma dificuldade muito grande de se chegar. Muitos atores passaram três horas no carro. Iam de avião, mas não podiam voltar de avião pra locação por causa do sol que caía… Não foi fácil”.

LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE O QUE ROLA NO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ A Fazenda: reality fecha acordo com Netflix e vende cota milionária

+ Vyni solta o verbo sobre suposta paixão por Eliezer no BBB 22: “Me descobri”

+ Internautas se revoltam com valores divulgados das comidas e bebidas vendidas no Rock in Rio