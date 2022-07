Pantanal: Bruaca demite Zefa, após briga

No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (29), Bruaca (Isabel Teixeira) vai descontar toda a sua raiva na Zefa (Paula Barbosa). Ansiosa com a chegada de Tenório (Murilo Benício) se aproximando, a dona de casa vê seu mundo desabando aos poucos. A possibilidade dele trazer Zuleica (Aline Borges) e os outros filhos para a fazenda, e a falta da companhia de Alcides (Juliano Cazarré) está deixando Bruaca extremamente estressada.

Ao ver Zefa chegando de manhã da roda de viola com Tadeu, Bruaca dá um show de sarcasmo para a empregada. A dona de casa convida a moça para tomar café da manhã, com a mesa montada, e ainda a serve café. O tom da conversa vai subindo, e nervosa, Bruaca demite Zefa. A empregada não se intimida com as ameaças da mulher de Tenório e alerta a dona de casa sobre tudo o que ela sabe.

Bruaca briga com Zefa. (Foto: Montagem/Reprodução/TV Globo)

Tenório arma flagra de Bruaca com Alcides Os próximos capítulos de ‘Pantanal’, Tenório vai tentar usar a traição de Bruaca a seu favor. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para que Zuleica venha morar na fazenda. Apesar da enfermeira já ter aceitado a proposta, ela impôs a condição de que ele acerte se acerte primeiro com a Bruaca.

Pensando em tudo, Tenório decide voltar para a fazenda de chalana, para não alertar sua chegada com o barulho do avião. O fazendeiro planeja flagrar traição da esposa. Enquanto ele está na embarcação, Bruaca e Alcides vão estar matando as saudades no quarto. Tenório chega na fazenda e logo procura os dois no alojamento do peão, mas não encontra nada. “Cadê o Alcides? Eu tô atrás daquele traste!”, grita ele furioso, pela fazenda. Os berros alertam os amantes que estão no quarto. Porém, Tenório chega e encontra apenas Maria Bruaca, “doente” na cama.

