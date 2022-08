Pantanal: Bruaca vira assunto entre Zuleica e Tenório, na cama

O capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (05) mostrou Zuleica (Aline Borges) frustrada com a realidade que encontrou na fazenda. Acostumada com sua independência e a vida em São Paulo, a enfermeira se encontra cansada com a intensa rotina de afazeres domésticos e com as críticas de Tenório (Murilo Benício) ao jeito que ela cozinha, que não ajuda a esposa em nada na casa.

Todo esse cansaço é refletido na cama, onde Zuleica só vai pensar em apenas dormir, não dando a possibilidade para Tenório sobre algo a mais. “Hoje também não vai ter nada?”, questiona ele, inconformado com a recusa da esposa. “Eu estou morta de cansaço. A única coisa que eu quero fazer é dormir”, avisa ela.

A atitude de Zuleica faz com que o fazendeiro se lembre de Bruaca (Isabel Teixeira). “Com a Bruaca era só olhar com vontade, que ela já soltava os cabelos… Mesmo cansada”, pensa alto Tenório, se lembrando da ex-esposa. “Você falou alguma coisa?”, pergunta Zuleica. “Não… não falei nada, não”, responde o fazendeiro.

Zuleica se recusa a deitar com Tenório. (Foto: Globo)

Velho do Rio ajuda Zé Leôncio prender caçadores A difícil realidade da região com caçadores de animais será mostrada nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. O Velho do Rio (Osmar Prado) avisará Juma (Alanis Guillen) que dará um jeito nos caçadores. A menina-onça vai oferecer sua arma para ajudar, mas a entendi não deseja matar ninguém.

Enquanto isso, na fazenda, José Leôncio (Marcos Palmeira) ficará revoltado ao ouvir os tiros e saíra correndo pela casa. Primeiro, ele vai ligar para Ari (Cláudio Galvan), pedindo o suporte da polícia, Ibama e de quem for resolver a invasão e prender os criminosos. Em seguida o fazendo acordará sua trupe de peões para agira contra os invasores. Ao amanhecer, vai mostrar que todos ali conseguiram ajudar a prender os caçadores.

Peões são recrutados para prender caçadores, na fazenda de Zé Leôncio. (Foto: Globo)

