Pantanal: Cada vez mais fraco, Zé Leôncio fica de cama e Irma faz previsão assustadora

Parece que a saúde de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) não está nada bem, em ‘Pantanal’. No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (15), o fazendeiro, mais uma vez, demonstra cansaço, e não desce para jantar com a família.

Essa atitude deixa Filó (Dira Paes) preocupada, fazendo com que todos na mesa debatem sobre o assunto. Novamente, Irma (Camila Morgado) interrompe a conversa e assusta toda a família. A grávida fala que Zé Leôncio precisa agilizar seus exames, antes que seja tarde demais. Jove (Jesuíta Barbosa) promete que levará o pai ao médico, para checar a saúde.

Zé Leôncio fica de cama e Irma faz previsão mortal sobre estado de saúde do fazendeiro. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Maria emocionará Alcides com surpresa e exigirá promessa Maria (Isabel Teixeira) finalmente conseguiu se separar de Tenório (Murilo Benício), em ‘Pantanal’. Ainda no capítulo desta quinta-feira (15), a mãe de Guta (Julia Dalavia) chegou num acordo com o fazendeiro: abrir mão da fazenda vizinha de Zé Leôncio, em troca das terras de Sarandi.

E é claro que ela não perde tempo em contar a novidade para Alcides (Juliano Cazarré), que fica emocionado com a atitude da amada. “Num foi as terra que o teu pai morreu defendendo pra ele?”, diz ela. “Eu abrî mão dessa fazenda… Mais fiz questão daquelas terras de lá.”

Maria fala que agora eles poderão refazer suas vidas no Sarandi, mas exige uma promessa do peão. “Ocê me jurá que num vai mais me fala em morte nessa vida… Vâmo esquecê esse assunto… Vâmo?”, ela pergunta. Alcides promete que esquecerá a vingança contra Tenório.

Alcides se emociona com atitude de Maria. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

