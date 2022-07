Pantanal: Castração de Alcides será menos violenta que na primeira versão

Umas das cenas mais esperadas da novela Pantanal, remake da TV Globo, já começou a ser gravada. A diferença entre a versão atual e a anterior está no teor de violência que será entregue ao público. Não haverá cenas explícitas e ato só irá ao ar nas últimas semanas da novela.

Depois de descobrir que está sendo traído pela esposa, Tenório (Murilo Benício) vai se vingar castrando o personagem de Juliano Cazarré. Segundo a colunista Patrícia Kogut, tudo será conduzido pelo olhar e pelo pensamento de Maria Bruaca. A violência e a brutalidade ficará subentendida para o público.

Na versão original, dos anos 90, também é mostrada a reação de Maria Bruaca, no entanto a cena que foi ao ar incluiu a dor de Alcides e o momento em que Tenório esquenta a faca, além das mãos ensanguentadas após o corte.

Após castrar o peão, Tenório obriga Maria Bruaca a ir para o quarto, enquanto ele Alcides sangra. “Agora você vai lá pra aquele quartinho que você vai me servir. Vai ser pela última vez”, disse.

Cena da castração de Alcides na versão dos anos 90 (Foto: Reprodução)

Ainda de acordo com a colunista, parte da cena foi já foi gravada pelo elenco no Pantanal. As principais tomadas serão gravadas nos Estúdios Globo. A cena será dirigida por Davi Lacerda, que foi muito elogiado pela sensibilidade empregada no casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa).