Pantanal: Claudio Marzo, morto em 2015, aparece em cena e emociona web

O saudoso ator Cláudio Marzo, que faleceu em 2015, aos 74 anos, vítima de complicações de uma pneumonia, foi homenageado no capítulo desse sábado de Pantanal. A imagem do ator, que interpretou três personagens na versão original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, foi inserida na cena em que uma comitiva de espíritos passam pela fazenda de José Leôncio por meio de recursos de computação gráfica. A homenagem emocionou fãs da trama e repercutiu na web.

Em Pantanal da TV Manchete, Cláudio Marzo interpretou o velho Joventino na primeira fase, depois José Leôncio e finalizou como Velho do Rio, papel que atualmente é de Osmar Prado. Na cena do remake que homenageou Marzo, os personagens do protetor do bioma se encontram e se cumprimentam sem falar nenhuma palavra.

Que linda homenagem ao Claudio Marzo, que viveu o Veio do Rio o Zé Leôncio em 1990. Que trabalho de computação perfeito. Que impacto. Que arrepio. A comitiva do passado com o presente. Osmar Prado gênio. Não precisou de texto. Que bonito. #Pantanal pic.twitter.com/BNcKCmsduC

“Que linda homenagem ao Claudio Marzo, que viveu o Veio do Rio o Zé Leôncio em 1990. Que trabalho de computação perfeito. Que impacto. Que arrepio. A comitiva do passado com o presente. Osmar Prado gênio. Não precisou de texto. Que bonito”, elogiou um internauta. “Pegaram a imagem do Claudio Marzo em alguma novela e fizeram esse PRIMOR. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Osmar Prado e Claudio gigantes”, enalteceu outro.

