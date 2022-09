Pantanal: com ajuda de Tadeu, Alcides decidirá arma a ser usada para matar Tenório

Alcides (Juliano Cazarré) reencontrará Trindade (Gabriel Sater), nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. O Cramulhão irá fazer mais uma aparição para o peão para explicar como ele deve liquidar Tenório (Murilo Benício). O peão estará sozinho no galpão, quando será surpreendido pela chegada de Tadeu (José Loreto).

Já ciente da vingança planejada pelo amigo, o filho de Filó (Dira Paes) questiona como funcionará o plano. Alcides falará sobre usar uma zagaia, um instrumento parecido com uma lança.

Tadeu irá debochar do peão, mas concordará com o plano. O rapaz comentará que Zé Leôncio (Marcos Palmeira) tem essa arma no casarão. “O Trindade falô que num podia sê arma de fogo, nem faca… Então eu vô tê que pegá o infeliz na zagaia! Vô atravessa o infeliz e finca ele no chão”, finaliza Alcides, justificando a escolha da sua arma.

Tenório segue na mira de Alcides. (Foto: Divulgação/ TV Globo)

Tenório irá encomendar mais uma morte Tenório está de luto pela morte de Roberto (Cauê Campos), em ‘Pantanal’. Apesar de não saber que o filho mais novo foi morto por Solano (Rafa Sieg), o fazendeiro continuou com seu plano de matança e encomendou a cabeça de Zé Leôncio para o matador de aluguel, no capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (09).

“Vamos começar pelo seu Zé Leôncio?”, perguntou Solano. “O mesmo”, afirmou Tenório. “De todos, ele vai ser o mais difícil”, comenta o assassino. “Por isso mesmo… Morto ele, o resto fica mais fácil”, disse o fazendeiro.

Solano recebe novas ordens de Tenório. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

