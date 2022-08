Pantanal: Com medo de colocar a vida do bebê em risco, Trindade abandona Irma grávida

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (23), Trindade (Gabriel Sater) criou coragem e explicou para Irma (Camila Morgado) o porquê de abandoná-la grávida, em ‘Pantanal’. Apesar de estar completamente apaixonado por ela, o peão teme que sua presença traga algum mal a Irma e ao bebê.

+ Pantanal: Trindade se despede da novela com duelo e com um reencontro inesperado

Trindade sempre viveu com as consequências de ser um homem com pacto com o diabo, mas, agora, o peão precisou fazer o maior dos sacrifícios. Ao se apaixonar por Irma, o peão pensou que seu acordo com o Cramulhão tinha sido quebrado, mas se enganou.

Quando a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) engravidou, ele viu que a segurança da criança estava em risco. Por isso, ele decide partir, antes mesmo do bebê nascer. “E por amor a essa criança que ocê traz aí, na sua barriga, eu vou ter que ir embora daqui”, anuncia Trindade a Irma.

O peão contou que também estava presente no pesadelo que a amada teve, onde via que havia dado à luz a um bebê-diabo. “Ocê vai criar o nosso principezinho, minha princesa. E, quando ele nascer, se eu tiver por perto, vai ser um desastre”, diz Trindade, firme com a sua decisão.

José Lucas retorna à fazenda e os Leôncio se reúnem novamente Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, depois de Jove e Juma (Alanis Guillen) voltar para a fazenda, José Lucas (Irandhir Santos) também retornará para a casa do pai, José Leôncio (Marcos Palmeira). O peão irá abanar Érica (Marcela Fetter) no altar, após descobrir armação.

Momentos antes da cerimônia começar, a jornalista irá admitir ao noivo que perdeu o bebê esperava e, que, ele foi o último a saber. Aborrecido, ele decide ali mesmo acabar com o relacionamento. “Nem acredito que tô aqui de novo…”, dirá Zé Lucas ao chegar. “Essa é sua casa, filho… E Sempre será”, comemorará Zé Leôncio.

Família Leôncio está unida novamente. (Foto: Fábio Rocha/Globo)

