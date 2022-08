Pantanal: Cramulhão fala pra Alcides como acabar com Tenório

Alcides (Juliano Cazarré) pode até tentar esquecer os motivos que o levaram até a fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), mas eles sempre voltam para assombrar o peão. Nos próximos capítulos da novela das nove, em uma conversa com Trindade (Gabriel Sater), o Cramulhão revelará que sabe do passado do peão e vai lhe dar uns conselhos em relação a Tenório (Murilo Benício).

+ Pantanal: Jove perde controle do carro

O peão revela que não quer mais saber de “enrosco” para vida dele e o Cramulhão o alerta. “Então esquece aquela história do Sarandi. Ocê tem sangue de jagunço nas veias, Alcides. E não veio até aqui por obra do acaso”. A entidade no corpo de Trindade indica que já sabe que Alcides foi para o Pantanal vingar a família, vítimas de um esquema criminoso de terra de Tenório no Paraná.

“Uma hora ou outra ocê vai ter que enfrentar aquele diabo. E vai ter que tá pronto”, continua ele. O peão responde que está pronto para a vinda de Tenório. “Ele sempre tá pronto. Tanto que tá vivo. E, se ocê não tiver, quem vai virar defunto é ocê”, aconselha o Diabo. O aviso fará com que Alcides fique desconfiado. Então, ele resolve perguntar como poderá dar um fim em Tenório.

Alcides fica desconfiado com a conversa. (Foto: Globo)

“Deve de ficar quieto no teu canto. E esperar ele vir. E não vai usar arma de fogo, que ele tem o corpo fechado.”, explica o Cramulhão. “Avise quem foi que fechou o corpo dele, que eu vou abrir na bala!”, diz Alcides. “Quem fechou o corpo dele que mandou te avisar”, devolve o Cramulhão.

Guta e Marcelo têm primeira transa Zuleica (Aline Borges) não vai aguentar mais ver o filho, Marcelo (Lucas Leto), consumido pela culpa de ser apaixonado pela meia-irmã, Guta (Julia Dalavia). Então ela resolve contar a verdade a enteada, revelando que o filho mais velho não é filho de Tenório.

Logo Guta compartilha a novidade com o amado, mas a reação dele não será a esperada. “Eu estou feliz. Mas não deixa de ser um baque descobrir que eu não sou filho do meu pai”, desabafa ele. “Sua mãe me contou isso para acabar com o nosso sofrimento”, explica Guta. Marcelo reflete sobre o quanto deve ter custado para sua mãe esconder isso dele a vida inteira. O rapaz acredita que tudo que ele viveu até agora foi uma mentira.

A situação quebra totalmente qual clima entre os dois. Mais tarde, Guta vai atrás de Marcelo no galpão, falar sobre a tensão que a conversa deixou. A filha de Tenório já chega investindo no rapaz e pede um beijo. Os dois logo emendam na primeira transa. Mas, momentos depois, ela vai até o galpão, falar sobre a tensão que ficou no ar.

Marcelo e Guta transam pela primeira vez. (Foto: Globo/João Miguel Júnior)

Confira as últimas notícias da TV:

+ Cara e Coragem: Pat pede separação a Alfredo

+ Além da Ilusão: Por vingança, Iolanda entrega Joaquim à Isadora

+ Tadeu Schmidt relembra comando do BBB 22 e faz revelação inesperada: “Tive o alívio”