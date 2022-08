Pantanal: Cramulhão ressurge com recado para o próprio Trindade e assusta Alcides

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (11), o Cramulhão (Gabriel Sater) voltou com tudo, trazendo mais uma mensagem inesperada. A entidade possuiu a mente de Trindade (Gabriel Sater) e deu um recado para o próprio peão.

“Fala para Xeréu Trindade, que se ele não me ouvir, ele vai perder essa princesinha dele”, diz o Cramulhão. “E diga mais: que eu entreguei ela nas mãos dele, e ele tá deixando ela ir embora”. Alcides (Juliano Cazarré) ouve, atento, o recado sobre Irma (Camilia Morgado).

Alcides questiona o recado do Cramulhão, que deixa o peão ainda mais assustado. Espantado, ele sai correndo da companhia de Trindade, rezando o Pai Nosso. Trindade fica parado, observando o peão se afastar.

Alcides levanta assustado, com o recado, e saí correndo. (Foto: Reprodução/ Globo)

Viola de Trindade toca sozinha e assusta os peões com mensagem do Cramulhão Os mistérios de Cramulhão não para de assustar os peões da fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, a viola de Trindade começa a tocar sozinha e deixará Alcides e Zaquieu (Silvero Pereira) assustados.

Os dois entrarão no galpão e encontrarão Trindade, olhando para o instrumento musical executando uma faixa sem o menor toque humano. Alcides e Zaquieu ficarão chocados. O peão continua com o olhar fixo na viola e o amante de Bruaca (Isabel Teixeira) falará que se trata do Cramulhão.

“Bate nessa boca, Alcides! Isola!”, diz Zaquieu, batendo na madeira três vezes. Os toques na madeira fazem Trindade despertar do transe e perguntar o que aconteceu.

Cramulhão assusta Alcides e Zaquieu. (Foto: João Miguel Junior/Globo)

