Pantanal: Cramulhão ressurge e revela mortes do passado de Alcides

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (26) Cramulhão (Gabriel Sater) falou através de Trindade (Gabriel Sater) mais uma vez, e ainda faz ameaças a Alcides (Juliano Cazarré). A entidade logo aparece no peão quando Alcides estiver se ambientando no galpão. Ele revela o passado de Alcides, que é marcado por várias mortes no Sarandi, as terras do Paraná em que foi criado.

+ Pantanal: Muda e Tibério transam pela primeira vez

“Eu tô vendo um monte de gente morta no teu rastro, Alcides, tô vendo uma casa, plantação, tudo pegando fogo, dor, choro, que desespero é esse”, dirá Cramulhão, através de Trindade. Alcides fica chocado com tudo que o peão fala, e confirma para os outros no galpão, que é tudo verdade. Tadeu (José Loreto) interrompe a conversa, avisando que José Leôncio retornou a fazenda. Confira o momento:

Jove fará jura de morte a José Lucas

Parece que a paz entre os irmãos Leôncio está para chegar ao fim, nos próximos capítulos da novela das nove. Jove (Jesuíta Barbosa) descobrirá que o irmão, José Lucas (Irandhir Santos), vai estar vivendo com Juma (Alanis Guillen) na tapera. Quando José Lucas descobre que a menina-onça fugiu da fazenda, ele logo coloca seu sofrimento por Érica de lado e vai atrás de Juma na tapera.

Jove retorna de viagem e é informado pelo pai que sua esposa não está mais na fazenda. José Leôncio (Marcos Palmeira) também fala que seu irmão, José Lucas, está desaparecido. Para confirmar suas suspeitas, o fazendeiro vai à tapera e vê que o primogênito está morando com Juma. Jove chega logo depois, e encontra o pai, que pedi calma ao filho.

Jove chama pela esposa e a menina-onça não quer ter nenhum tipo de conversa com o rapaz. Ao ver José Lucas saindo da tapera, José Leôncio tenta segurar o filho. “Você não me chame mais de mano, José Lucas de Nada! Porque eu prefiro o diabo a um irmão como você!”, exclama Jove. Ele afirma que José Lucas ficou na fazenda apenas para roubar o que pertence a ele por direito. Juma intervém na briga entre os irmãos. “Eu num sô sua… Nem de ninguém! Além do que, fui eu que pidí pra ele fica”, dirá Juma, para surpresa do marido. “Então ele pode ficar…, mas só se for morto”, ameaçará Jove.

Saiba das últimas novidades da televisão:

+ Além da Ilusão: Iolanda encontra negativos que provam adultério de Joaquim

+ Boninho quer colocar participantes do No Limite em Casa de Vidro do BBB23, segundo site

+ Cara e Coragem: Pat descobre plano cruel contra Gustavo, pai do Rico

BOMBOU: MIRELLA surge CHORANDO e choca FÃS ao CONTAR sobre VIAGEM à INGLATERRA









” src=”https://youtube.com/embed/M2XWXCcm7IU” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>