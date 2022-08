Pantanal: destino do verdadeiro pai de Marcelo é macabro e sua identidade pode ser um choque

Se o destino de Marcelo já é incerto em ‘Pantanal‘, senta que lá vem mais história. Como dito anteriormente na novela, o moço não é filho biológico de Tenório, mas a identidade do pai verdadeiro dele continua um mistério.

+ Cantora Paula Fernandes sofre acidente em São Paulo e preocupa os fãs

O que sabemos é que Marcelo é fruto de um estupro cometido por um médico contra a enfermeira, Zuleica. Contudo, o que vem por aí será para matar a curiosidade. Logo menos, será revelado o destino que o pai dele teve e podemos dizer ser um tanto macabro.

Zuleica vai revelar alguns detalhes para a enteada, Guta. Na ocasião ela dirá o ocorrido e deixará no ar o que realmente aconteceu com o destino do seu abusador, dando a entender que Tenório acabou dando um fim a vida dele. “O que aconteceu… Com o médico?”, questionará a nora.

O que aconteceu com o verdadeiro pai de Marcelo? (Foto: Reprodução)

O que Zuleica dirá a Guta sobre Marcelo? Zuleica será direta e não ficará de papinho enrolando para contar o que aconteceu. “Ele morreu em um acidente um pouco depois. Foi um choque. Saiu em todos os jornais. Ele foi encontrado preso nas ferragens do carro… Com os documentos (órgão genital) na boca…”, afirmará ela a Guta.

Já na próxima semana, Marcelo finalmente descobrirá suas origens. “Eu era muito boa no que eu fazia, modéstia à parte, e não demorou para eu cair nas graças de um cirurgião renomado (pai de Marcelo). Não era um cirurgião qualquer, era o chefe de cirurgia do hospital. E, de repente, ele começou a me puxar para todas as cirurgias… Eu achei o máximo. Imaginem só: eu tinha acabado de entrar no hospital e o ‘bambambã’ me queria na sala de cirurgia dele o tempo todo”, falará a enfermeira.

Ela ainda completará: “Eu era muito nova para entender o que aquilo tudo significava. Ele nunca esteve interessado no meu trabalho, de fato… Ele queria mais. Eu estava de plantão, sozinha no alojamento, no meio da madrugada… Eu não desejo isso para ninguém nessa vida”. O filho ficará chocado com o que ouvirá: “Então… Quer dizer que eu… Que eu sou fruto de um estupro? Você tinha razão… Revirar o passado não ia ajudar em nada”.

LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE O QUE ROLA NA TELEVISÃO:

+ Sonia Abrão é internada com pneumonia bacteriana e preocupa os seguidores

+ Mãe de Paulo Gustavo dá bronca em Luciano Huck durante o ‘Domingão’: “Eu comando”

+ Com elenco quase fechado, próxima novela da Globo contrata atores de sucesso de ‘Pantanal’