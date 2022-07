Pantanal: Érica terá o relacionamento com Zé Lucas reprovado pela mãe

Não será somente Ibrahim (Dan Stulbach), pai de Érica (Marcela Fetter), que aparecerá para atrapalhar a vida da filha em Pantanal. Ingrid (Gisela Reimann), mãe da jornalista, também dará o ar de sua graça. Considerada uma mulher soberba, ela deixará claro que reprova o namoro da filha com José Lucas (Irandhir Santos) na trama adaptada por Bruno Luperi.

Em uma entrevista concedida ao jornal Extra, a intérprete da personagem detalhou um pouco mais sobre as características da esposa do político corrupto.

“Ingrid foi criada num ambiente de riqueza e se preocupa com as aparências. Ela não quer que Érica fique com o Zé Lucas. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de classe. Ela sugere que a filha tire o bebê”, disse a atriz, se referindo a gravidez da repórter, que, aliás aplicará o golpe da barriga no peão.

