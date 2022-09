Pantanal: Espelho se quebra diante de Irma, após realizar previsão bizarra

Irma (Camila Morgado) irá assustar a família Leôncio mais uma vez, em ‘Pantanal’. No capítulo desta terça-feira (13), grávida do Cramulhão, a filha de Mariana (Selma Egrei) será tomada pela entidade e irá fazer mais uma previsão medonha, dizendo que mais mortes vão acontecer ali.

Mais tarde, Irma terá uma nova conversa com a mãe e deixará Mariana assustada. A grávida continuará com suas previsões bizarras, fazendo com que um espelho se quebre diante dela. As duas ficarão espantadas com a situação e Irma não entenderá o que está acontecendo. Veja imagens da cena:

Espelho se quebra, diante de Irma e Mariana. (Foto: Globo)

Alcides contará para Zaquieu que foi estuprado por Tenório A vingança de Tenório (Murilo Benício) a Alcides (Juliano Cazarré) será a mais cruel possível, em ‘Pantanal’. Tomado pelo ódio desde que o peão iniciou um caso com Maria (Isabel Teixeira), o fazendeiro irá estuprá-lo. A situação deixará marcas profundas em Alcides, que não conseguirá mais transar com a amada. Afundado em depressão, ele terá uma conversa com Zaquieu (Silvero Pereira).

“Você precisa falar com alguém, ou essa raiva vai te consumir para o resto da vida!”, dirá Zaquieu. “O maldito devia de ter me matado. Me deixar vivo foi a maior maldade que ele me fez.”, falará Alcides. Vendo que o amigo está com o emocional completamente abalado, Zaquieu oferecerá ajuda para Alcides na missão de matar Tenório.

Alcides ganha um aliado na sua vingança contra Tenório. (Foto: Globo)

