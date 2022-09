Pantanal: Filó abre o jogo sobre Tadeu e Zé Leôncio tem reação inacreditável

Filó (Dira Paes) finalmente decidirá abrir o jogo para José Leôncio (Marcos Palmeira) acerca da paternidade de Tadeu (José Loreto) e, assim, contar ao amado que ele não é o pai biológico do rapaz. Porém, o fazendeiro, nos próximos capítulos de Pantanal, surpreenderá a companheira ao dizer a ela que já sabia de tudo.

E isso se dará justamente depois que Juma (Alanis Guillen) falar para a cozinheira que descobriu sobre o caso durante uma conversa sua com o Velho do Rio (Osmar Prado), fato este que deixará a personagem de Dira Paes nervosa. Sem saída, Filó não verá outra alternativa a não ser a de revelar toda a verdade ao pai de Jove (Jesuíta Barbosa).

No entanto, o que ela não imaginava era que o marido fosse informá-la que já tinha conhecimento a respeito do assunto, completando ainda ao dizer que essa mentira salvou sua vida no momento em que ele desistiu de tudo, após Madeleine (Bruna Linzmeyer) ter ido embora.

