Pantanal: Filó e Velho do Rio pedirão para Juma reatar com Jove

No capítulo do próximo sábado (13/8), de acordo com o resumo divulgado no Gshow, Filó (Dira Paes) decidirá ter uma conversa franca com Juma (Alanis Guillen) no remake assinado por Bruno Luperi, Pantanal.

A companheira de José Leôncio (Marcos Palmeira) tentará convencer a menina-onça a reatar o casamento com Jove (Jesuíta Barbosa) e por isso decidirá se deslocar até à tapera na novela das nove da Globo.

O Velho do Rio, também, pedirá para Juma perdoar Jove e reatar o casamento. O ser encantado dirá que a mocinha de Pantanal está grávida de seu neto e que o espírito de sua mãe, agora voltará reencarnado como a sua filha.

