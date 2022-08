Pantanal: Filó faz pergunta proibida para José Leôncio e clima fica tenso

O clima ficou tenso e não foi só entre os brothers… Nos próximos capítulos de ‘Pantanal‘, Filó vai se meter em uma situação bem delicada ao fazer uma pergunta “proibida” para José Leôncio e ele não vai gostar nada.

Mas, tudo vai começar quando eles estarão juntos na cama e conversando sobre seus sentimentos mais profundos, como amor e paixão. É nesse momento que a conversa vai por água abaixo, e filó pergunta se ele tem outra família.

Em seguida, eles começarão falar sobre a paixão arrebatadora entre Madeleine e José Leôncio, fazendo com que a doce personagem fique bem magoada.”Ara, Zé… Se ocê subesse o quanto eu sofrî quano ocê chegô cum ela aqui de braço dado… Eu pensei inté que ia morrê…”, relembrará Filó. “E ela fechava a cara, cum jeito de quem só queria vê ocê chegá pra começá aquelas discussão lembra?”, lembra ela.

Como essa conversa vai acabar? A partir daí, o pai de Jove vai tentar acalmar o coração da esposa, já que ele percebeu o quanto Filó se sente incomodada com o assunto. “Eu tocava o meu berrante pensâno n’ocê… É. Eu sabia que era ocê quem ia me ôvi primêro. E sabia que ocê ia avisá ela: ‘Olha o berrante tocâno, Dona Madelena… É o teu marido quem tá chegâno!’”, revelará ele.

A personagem não aguenta de emoção e acaba questionando-o do motivo de nunca ter dito que a ama. “Mais eu sinto farta… Sabe? A única quêxa que eu podia tê d’ocê na vida era essa”, confessará Filó.

Por sua vez, José Leôncio não ficará muito satisfeito com o rumo que as coisas estão tomando e vai tentar colocar, de maneira um tanto quanto “bruta”, um ponto final no assunto.”Então fica quéta aqui comigo, Filó…”, pedirá Zé. Filó ficará sem resposta com a reação do marido.

