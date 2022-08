Pantanal: Filó tenta acalmar o coração de Juma, em conversa na tapera

No capítulo desta sexta-feira (12) Filó (Dira Paes) terá uma conversa séria com Juma (Alanis Guillen). Apesar de ser mãe de Tadeu (José Loreto), a companheira de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) acaba sendo um pouco mãe de todo mundo da fazenda. Convencida a ajudar Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma a se acertarem, ela vai até a tapera para conversar com a menina-onça.

+ Pantanal: Cramulhão ressurge com recado para o próprio Trindade e assusta Alcides

Carinhosa como sempre, ela começa a conversa relembrando dos pais da moça. “Coitados, eles tavam tão perdido na vida, filha, que fazia até dó”, conta Filó. “Foram entrando, tomando conta dessa tapera, dessa terrinha em volta. E passaram a viver aqui como se fosse deles”.

Filó entende o apego de Juma com a tapera. Os pais dela foram enterrados no local. A mãe de Tadeu também fala que Zé Leôncio falou da boca pra fora, quando ameaçou derrubar a casa. Ela reitera que todos querem que a menina-onça vá morar na fazenda junto do resto da família, da que ela agora faz parte.

Filó procura Juma para uma conversa séria. (Foto: Globo)

Filó aconselha Juma, dizendo que amor é preciso ceder de ambas as partes. “Não tenho mais amor nenhum. (…) Ele traiu a minha confiança. A minha e a do Velho (Osmar Prado)!”, responde Juma, com saudades do amado. “Se o Velho soube perdoar ele, ocê não vai saber?”, diz Filó, que lembra a moça do fato que espera um filho de Jove.

Alcides e Muda vão atrás de Juma para planejar morte de Tenório Juma está recebendo muitas visitas no capítulo desta sexta-feira (12). Alcides (Juliano Cazarré) e Muda (Bella Campos) aparecem na tapera para a traçar um plano de vingança contra Tenório (Murilo Benício). A menina-onça se surpreende com a visita da dupla.

Após Muda dar notícias de Jove para a amiga, Alcides revela que dormiu com Bruaca e que isso despertou mais ódio em Tenório. De acordo com o Cramulhão, o fazendeiro deve agir contra ele em breve. O trio decide que precisa se agilizar.

“O Arcides tava pensâno em atraí ele pra cá, Juma, pra ele morre aqui”, fala Muda. Juma pergunta por que a tapera é o local ideal. Alcides responde que é culpa do Tenório os pais da menina-onça terem sido mortos na tapera. “Nós querêmo sabe se, quâno fô a hora, podêmo conta c’ocê?”, intima Muda.

Alcides e Muda procuram Juma para planejar vingança de Tenório. (Foto: Globo)

Saiba o que está rolando na TV:

+ Pantanal: José Lucas perde casamento e quase acaba com sua vida

+ Cantora famosa é o primeiro nome confirmado para o Camarote do “BBB 23”

+ Pantanal: Maria Bruaca ganha novo amor e presente inusitado surpreende a personagem