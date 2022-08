Pantanal: Guta vê mãe na chalana, mas Bruaca ignora o chamado da filha

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (09) Bruaca (Isabel Teixeira) mostrou que não quer encarar o passado de jeito nenhum. Desde que passou a trabalhar e viver na chalana, ao lado de Eugênio (Almir Sater), Maria deixou os familiares para trás e não quer que eles saibam do seu paradeiro.

Mas Guta (Julia Dalavia), que nos últimos capítulos da novela anda angustiada por não saber onde a mãe está, terá notícias da nova vida de Bruaca pela primeira vez. Refletindo numa pequena praia, a filha de Tenório (Murilo Benício) viu a chalana passando e viu a mãe capitaneando a embarcação.

Bruaca e Eugênio ouvem o chamado da moça, mas a mãe vai juntar todas as forças para tocar o barco e não olhar para trás. “Não sei do que é que você tanto foge”, questiona ele, tentando convencer a amiga a parar o barco para ver a filha. “De mim mesma, Eugênio… Eu tô fugindo de mim.”, responde Bruaca, com olhos marejados.

Muda fala para Alcides usar Bruaca na vingança contra Tenório Muda (Bella Campos) não se permite esquecer de tudo que Tenório causou à sua família. Ao perceber que Alcides (Juliano Cazarré) ainda não esqueceu Maria Bruaca e sabendo que ele é mais um que deseja se vingar do fazendeiro, ela aconselha o peão a usar a ex-esposa de Tenório como isca para chegar até ele.

Eles vão conversar sobre o sentimento que o peão tem pela Bruaca. “Não sei se gosto dela desse jeito que ocê tá pensando. Mas, quando ela tá perto de mim…” fala Alcides. “Eu não quero saber se ocê ama ou não ama. Quero saber se ocê vai usar ela pra atrair o maldito lá pra casa da Juma?”, questionará a moça, indo direto ao ponto. “Se não tiver outro jeito…”, confessa Alcides.

Alcides ainda ama Bruaca. Muda aconselha o peão. (Foto: Globo)

