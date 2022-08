Pantanal: Horário eleitoral faz TV Globo mudar horário de exibição da novela

A TV Globo precisará mexer em sua grade de programação a partir do dia 26 de agosto, quando as propagandas eleitorais começarão a ser veiculadas na rádio e na televisão, e se estendem até o final do segundo turno.

O horário político do primeiro turno terá 25 minutos e será exibido do dia 26 de agosto até 29 de setembro, veiculado em dois blocos diários: das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55. No segundo turno terá algumas alterações, a propaganda terá 20 minutos, exibido das 13h às 13h20 e das 20h30 às 20h50.

As propagandas dos candidatos das eleições de 2022 mexerá no horário da TV Globo. O ‘Jornal Nacional’ deve começar logo após o horário político. ‘Pantanal’ será exibido em seguida, às 21h55. O ‘Globo Esporte’ terá apenas 20 minutos de duração e, o ‘Jornal Hoje’ iniciará às 13h25.

Horário político muda o horário de exibição de ‘Pantanal’. (Foto: Divulgação/ Globo)

